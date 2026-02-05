Depremin 6'ncı günü enkazdan kurtuldu. Kolunu ve bacağını kaybetti ama "hala hayattayım" diyor
05.02.2026 13:05
İHA
Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altında kalan Mevlüt Nedirli, 6 gün sonra oğlunun çabalarıyla kurtarıldı. Nedirli, "Kolumu ve bacağımı kaybettim ama hayattayım" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah mahallesinde bir apartman yıkıldı. Apartman sakini 70 yaşındaki Mevlüt Nedirli ve ailesi de enkaz altında kaldı. Depreme çalışma odasındayken yakalandığını belirten Nedirli, sarsıntıyla birlikte binanın saniyeler içerisinde yıkıldığını anlattı. Elektriklerin kesilmesiyle de zifiri karanlıkta kalan Nedirli, depremde kolu ve bacağını kaybetti. Şimdi ise hayatını konteyner kentte sürdüren Nedirli'nin tek duası ise insanların huzurla yaşaması.
"ACELE GEL GÖÇÜK ALTINDAYIM"
Enkaz altında 6 gün boyunca yardım beklediğini söyleyen Nedirli, enkazda açlık hissetmediğini fakat susuzluğun dayanılmaz bir şekilde hissettirdiğini belirterek hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtti. O süreçte zaman kavramını kaybettiğini aktaran Nedirli, deprem anını anlatarak devam etti:
”Ne uyuduğumu biliyorum ne uyandığımı. İkinci gün ateşim çıktı. Susuzluk başladı. Karanlıktayım, su yok. Hayatta kalabilmek için kendi imkanlarımla mücadele ettim. Rabbime dua ettim, ‘Buradayım, göçük altındayım, bana bir çıkış yolu göster' dedim. Altıncı gün Ankara'daki oğluma mesaj atabildim. ‘Acele gel, göçük altındayım' dedim. Oğlum geldi. Herkes ona gitmesini söylemiş ama o, ‘Babamı canlı ya da cansız bulmadan buradan ayrılmam' demiş."
"HALA HAYATTAYIM"
Nedirli, enkaz çalışmalarında bir delik açıldığını ve ilk kez o an oksijen aldığını söyledi. O gece Nedirli kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmış. Kangrenin başladığını söyleyen Nedirli, ilk kolunun sonra da bacağının alındığını belirtti. Kontrolleri için zaman zaman Ankara'ya giden Nedirli, şimdi ise konteyner kentte yaşıyor. Nedirli, son olarak da şöyle sesleniyor:
"Kolumu ve bacağımı kaybettim ama hayattayım. Rabbim insanlara huzur versin. Yarınların sahibi biz değiliz. Bu ülke bir tane, Kahramanmaraş bir tane. Herkes memleketine sahip çıksın."