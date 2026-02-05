Depremin 6'ncı günü enkazdan kurtuldu. Kolunu ve bacağını kaybetti ama "hala hayattayım" diyor

Nedirli, enkaz çalışmalarında bir delik açıldığını ve ilk kez o an oksijen aldığını söyledi. O gece Nedirli kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmış. Kangrenin başladığını söyleyen Nedirli, ilk kolunun sonra da bacağının alındığını belirtti. Kontrolleri için zaman zaman Ankara'ya giden Nedirli, şimdi ise konteyner kentte yaşıyor. Nedirli, son olarak da şöyle sesleniyor:

"Kolumu ve bacağımı kaybettim ama hayattayım. Rabbim insanlara huzur versin. Yarınların sahibi biz değiliz. Bu ülke bir tane, Kahramanmaraş bir tane. Herkes memleketine sahip çıksın."