Depremzede Taha bu sefer babasının verdiği ilikle hayata tutundu

Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise Taha'nın ilik naklinde çok şanslı olduğunu belirterek, "Taha'nın durumu nadir olan bir durum. Taha, zorlu bir lösemi süreci geçirdi ancak babasının iliği tam uyumlu çıktı. Donör olarak babasını kullandık. Annesi doğurmuş, babası kök hücresini vermiş oldu. Şu anda Taha çok iyi durumda" dedi.

Prof. Dr. Antmen, herkesi kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.