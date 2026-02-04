Depremzede Taha bu sefer babasının verdiği ilikle hayata tutundu
04.02.2026 10:20
İHA
Hatay'da yaşayan 7 yaşındaki Taha, Adana'da tedavi gördüğü hastanede babasından aldığı ilikle yeniden hayata tutundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde maddi zarara uğrayan Hative ve Recep Açlan çifti, 4 çocuğuyla beraber konteyner kentte yaşamaya başladılar. Mayıs 2024'te çiftin en küçük çocukları Taha'nın hastalanması üzerine hastaneye giden aile, yapılan tetkitler sonucu Taha'nın lösemi olduğunu öğrendi. 7 ay boyunca özel bir hastanede tedavi gören Taha'nın ilik nakli olmasına karar verildi.
BABASI YÜZDE 100 UYUMLU ÇIKTI
Ailesinden alınan kan örneklerinin sonucunda baba Açlan'ın iliği, Taha'ya yüzde 100 uyumlu çıktı. 6 Ocak'ta ise babadan alınan ilik oğluna nakledildi ve Taha, 21 günlük hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Yaşadıkları süreci anlatan anne, Taha'nın zorlu bir süreçten geçtiğini ve oğluna uyumlu ilik bulunmasına da çok mutlu olduğunu söyledi.
TAHA'NIN DURUMU NADİR BİR DURUM
Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise Taha'nın ilik naklinde çok şanslı olduğunu belirterek, "Taha'nın durumu nadir olan bir durum. Taha, zorlu bir lösemi süreci geçirdi ancak babasının iliği tam uyumlu çıktı. Donör olarak babasını kullandık. Annesi doğurmuş, babası kök hücresini vermiş oldu. Şu anda Taha çok iyi durumda" dedi.
Prof. Dr. Antmen, herkesi kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.