Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor?

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan bir araştırma, meslek seçimlerinin ruhsal rahatsızlıklarla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. 400 binden fazla İngiliz ve ABD'linin incelendiği çalışmada kariyer tercihlerinin; bipolar bozukluk, otizm, depresyon ve şizofreni gibi rahatsızlıkların riskini artırdığı gözlemlendi.

Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor? - 1

Araştırmaya göre sanat ve tasarım alanında çalışanlar; anoreksiya, bipolar bozukluk, otizm, şizofreni ve depresyon gibi ruhsal hastalıklara genetik yatkınlık gösterme olasılığı en yüksek grup.

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Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor? - 2

Bilgisayar mühendisliği gibi teknoloji ağırlıklı mesleklerle uğraşanların ise genetik olarak otizme daha yatkın oldukları gözlemlendi.

Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor? - 3

Öğretmenlerin, incelenen diğer 21 meslek kategorisine kıyasla anoreksiya ve DEHB belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.

Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor? - 4

Sosyal hizmet sektöründeki çalışanların depresyona genetik yatkınlıkları daha fazla iken; çiftçiler, balıkçılar ve oduncularda DEHB görülme olasılığı daha yüksekti.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun en fazla görüldüğü meslekler ise temizlikçiler, aşçılar, garsonlar, fabrika işçileri, inşaatçılar, polisler, otobüs şoförleri ve kuaförler oldu.

Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor? - 5

Ancak araştırmacılar, bu genetik yatkınlıkların kişinin kariyer seçimindeki etkisinin küçük olduğunu belirtiyor.

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