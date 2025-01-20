Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor?

Sosyal hizmet sektöründeki çalışanların depresyona genetik yatkınlıkları daha fazla iken; çiftçiler, balıkçılar ve oduncularda DEHB görülme olasılığı daha yüksekti.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun en fazla görüldüğü meslekler ise temizlikçiler, aşçılar, garsonlar, fabrika işçileri, inşaatçılar, polisler, otobüs şoförleri ve kuaförler oldu.