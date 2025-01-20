Depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni... Hangi meslek hangi ruh hastalıklarını tetikliyor?
Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan bir araştırma, meslek seçimlerinin ruhsal rahatsızlıklarla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. 400 binden fazla İngiliz ve ABD'linin incelendiği çalışmada kariyer tercihlerinin; bipolar bozukluk, otizm, depresyon ve şizofreni gibi rahatsızlıkların riskini artırdığı gözlemlendi.
Araştırmaya göre sanat ve tasarım alanında çalışanlar; anoreksiya, bipolar bozukluk, otizm, şizofreni ve depresyon gibi ruhsal hastalıklara genetik yatkınlık gösterme olasılığı en yüksek grup.