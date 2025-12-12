Depresyon tedavisinde yeni dönem. Evde kullanılabiliyor, 12 haftada iyileşme görülüyor
12.12.2025 10:58
Reuters
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), evde kullanılabilen beyin stimülasyon cihazını, depresyonu tedavi etmesi amacıyla onayladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde depresyon oranları, son 10 yılda yüzde 60 oranında artış gösterdi. Bu durum, 20 milyondan fazla yetişkinin depresyondan etkilendiği anlamına geliyor. Ses getiren verilere, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan raporlar ışığında ulaşıldı.
Flow'un FL-100 cihazı, ruh halini düzenleyen beyin bölgesine hafif bir elektrik akımı göndererek çalışıyor. Uzaktan izleme ile evde kullanılabilen bu cihaz, daha çok ilaç tedavisine yanıt vermeyen 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde, orta dereceden şiddetli depresyon tedavisinde etki gösteriyor.
Flow, cihazın 2026 yılının ikinci çeyreğinde yalnızca reçeteyle satışa sunulmasını planlıyor. Şirketin CEO'su Erin Lee, Reuters’a yaptığı açıklamada, cihazın ABD’deki perakende satış fiyatının 500 ile 800 dolar arasında olmasını hedeflediklerini belirtti.
Şirket, cihazın Avrupa, Birleşik Krallık, İsviçre ve Hong Kong'da 55 binden fazla kişi tarafından kullanıldığını da duyurdu.
FDA onayı, cihazın orta aşama bir klinik çalışmasına dayanıyor. Çalışma sonucunda, tedavi edilen hastaların yüzde 58'inin 10 hafta sonunda remisyon (belirgin iyileşme) gösterdiği bildirildi. Bu hastaların birçoğu, zaten ilaç tedavisi gören ya da terapi alan kişilerdi. Global kullanıcılar arasında ise, yüzde 77’si üç hafta içinde semptomlarında iyileşme yaşadığını ifade etti.
Tedavi süreci genellikle 12 hafta sürüyor. Başlangıçta haftada 5 seans ile başlanan tedavi, üç haftanın sonunda haftada 2-3 seansa düşürülerek devam ediyor. Her seans 30 dakika sürüyor. Flow, yan etkilerin genellikle hafif ve geçici olduğunu, bunların cilt tahrişi, baş ağrısı ve elektrot bölgelerinde karıncalanma hissi olduğunu belirtti. Ayrıca, cihazın pedlerinin yeniden kullanılması ya da kuruması durumunda cilt yanıkları oluşabileceği uyarısında bulundu.