Depresyonda olan birine söylenmemesi gereken 11 hatalı cümle

''ÇABALAMAN GEREK''

“Toparlan artık”, “Biraz gayret et” gibi ifadeler, kişi zaten elinden geleni yapıyorken oldukça moral bozucu olabilir. Depresyon; genetik, biyolojik ve çevresel birçok etkenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar ve sadece “istemekle” geçmez.

Bu durum, beyin kimyasındaki dengesizliklerden kaynaklanabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Yani, kişi sadece pozitif düşünerek ya da çabalayarak iyileşemez.



