Depresyonda olan birine söylenmemesi gereken 11 hatalı cümle
Depresyonda olan bir yakınınıza yardım etmek istediğinizde, verdiğiniz tavsiyeler ne kadar iyi niyetli olursa olsun bazen tam tersi etki yaratabilir.
Ciddi bir ruh sağlığı sorunu olan depresyon; ilaç, terapi, kişisel çabalar ve profesyonel destekle yürütülen çok yönlü bir süreçtir. Bu nedenle, depresyondaki birine ne söylenip ne söylenmemesi gerektiğini bilmek son derece önemlidir.
Verywell Mind’da yer alan habere göre, depresyonda olan kişilere karşı kullanılmaması gereken ifadeler şunlardır: