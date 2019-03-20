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Depresyondaki Justin Beiber'a eşi Hailey Baldwin'den teselli

ntv.com.tr

Depresyon tedavisi gören Justin Bieber, teselliyi eşi Hailey Baldwin’de buldu. Baldwin, psikolojik çöküntü yaşayan eşine sarılarak şefkat gösterdi.

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    Depresyon tedavisi gören ve geçen hafta terapistinden çıkarken gözyaşlarını tutamayan Justin Bieber, teselliyi eşi Hailey Baldwin’de buldu.

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    25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı ve Eylül 2018’de ani bir kararla evlendiği 22 yaşındaki model eşi Hailey Baldwin, önceki gün de California'daki Newport Beach’te görüntülendi.

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    Bir süre kumsalda köpekleriyle dolaşan çift, daha sonra çimlerin üzerine oturdu.

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    Bieber'ın başını sürekli öne eğerek oturması ve Baldwin'in ünlü şarkıcının saçlarını okşaması dikkat çekti.

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    Justin Bieber; daha sonra kollarını açarak Baldwin'in kendisine sarılmasını istedi. 

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    Baldwin'in uzun uzun sarıldığı şarkıcı eşine şefkat gösterdiği gözlerden kaçmadı.

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    Bieber, kısa süre önce Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımla, ruhsal bir mücadele içinde olduğunu belirterek hayranlarından kendisi için dua etmelerini istemişti.
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    Pop yıldızı, paylaşımında, “Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum. Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum” demişti.
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