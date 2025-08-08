Depresyonu önlemenin basit yolu: Günde 15 dakika yetiyor

Stanford Üniversitesi uzmanlarının öncülüğünde yapılan araştırmada, doğada günde sadece 15 dakika geçirmenin, anksiyete, depresyon ve yorgunluk seviyelerinde düşüşle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Depresyonu önlemenin basit yolu: Günde 15 dakika yetiyor - 1

Daily Mail'de yer alan araştırmada, yaklaşık 450 ayrı çalışmanın verileri incelendi. Çalışma sonucunda doğada aktif olarak zaman geçirmenin, depresyonu azalttığı belirlendi.

Prof. Yingjie Li, “Bulgularımız, doğayla kısa süreli temasların bile ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür deneyimlerin, kaygıyı hafiflettiği ve bilişsel fonksiyonları artırabileceği görülüyor'' şeklinde konuştu.

YAŞAM HABERLERİ

Depresyonu önlemenin basit yolu: Günde 15 dakika yetiyor - 2

Araştırmacılar, günde 15 dakika bile doğada vakit geçirmenin, stresin azalmasına ve enerji seviyelerinin artmasına yol açtığını tespit etti. Bazı analizler, bunun kalp sağlığını desteklediğini de ileri sürüyor.



Depresyonu önlemenin basit yolu: Günde 15 dakika yetiyor - 3

Pandemi öncesine göre ruh sağlığı desteği arayan kişi sayısı, yüzde 40 artarak 4 milyona yaklaştı.

Uzmanlar, her 6 yetişkinden en az birinin hayatının bir döneminde depresyon yaşayacağını tahmin ediyor.

Depresyonu önlemenin basit yolu: Günde 15 dakika yetiyor - 4

Uzmanlara göre düşük özgüven ve hayattan zevk alamama gibi durumlar, belirgin depresyon belirtileri arasında yer alıyor. Bazı hastalar ise şiddetli anksiyete ve intihar düşünceleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Fiziksel belirtiler ise iştah değişiklikleri, kabızlık, yorgunluk, düşük cinsel istek ve uyku bozukluklarını içeriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER