Depresyonu önlemenin basit yolu: Günde 15 dakika yetiyor
Stanford Üniversitesi uzmanlarının öncülüğünde yapılan araştırmada, doğada günde sadece 15 dakika geçirmenin, anksiyete, depresyon ve yorgunluk seviyelerinde düşüşle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Daily Mail'de yer alan araştırmada, yaklaşık 450 ayrı çalışmanın verileri incelendi. Çalışma sonucunda doğada aktif olarak zaman geçirmenin, depresyonu azalttığı belirlendi.
Prof. Yingjie Li, “Bulgularımız, doğayla kısa süreli temasların bile ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür deneyimlerin, kaygıyı hafiflettiği ve bilişsel fonksiyonları artırabileceği görülüyor'' şeklinde konuştu.