Derbi öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün gözler Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak maçta. Kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği derbide ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...

ntv.com.tr 23.02.2020 - 12:41 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 12:42

SILA- GALATASARAY
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BENSU SORALFENERBAHÇE
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DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
PELİN AKİL - FENERBAHÇE
IVANA SERT- GALATASARAY
KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
HADİSE - GALATASARAY

YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE

NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
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CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE


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ATA DEMİRER - GALATASARAY
MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
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RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
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BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
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NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
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BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
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ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
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KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
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MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
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HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
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ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE
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BENGÜ - GALATASARAY
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HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
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AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
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GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
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VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
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ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
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İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
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HALİL SEZAİ - GALATASARAY
GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
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HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
EMRE KINAY - FENERBAHÇE
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YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
MÜGE ANLI -FENERBAHÇE
AJDA PEKKAN - GALATASARAY
KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
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ALİŞAN - FENERBAHÇE
BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE

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HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ

TARKAN- FENERBAHÇE

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BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE

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ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
KENAN DOĞULU- GALATASARAY
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RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.
SİBEL CAN - FENERBAHÇE
PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
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NİHAT DOĞAN - GALATASARAY

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