Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri

Galatasaraylıyım. Deplasman maçlarını yakın arkadaşım Murat’la beraber ve illa onun evinde izlerim. Murat olmadan deplasman olmaz.
Çağla Şıkel
Galatasaraylıyım. Galatasaray kalesinde bir tehlike varsa, “Olmaz o iş” derim ve rakip takım o golü mutlaka kaçırır. Ne zaman “Olmaz o iş” demeyi unutuyorum, gol yiyoruz.
Serhat Teoman
Galatasaraylıyım. Penaltı atışlarına bakmam, sesi dinlerim.
Hatice Şendil
Ben Fenerbahçeliyim, nişanlım Burak Galatasaraylı. Biz kazanalım diye etmediğim dua kalmaz. Hatim indiriyorum diyebilirim. Gol pozisyonundaysak ‘fingers crossed’ yaparım yani parmaklarımı birleştiririm. Genellikle işe yarar.
Hakan Baş
Fenerbahçeliyim. Maç sabahı PlayStation’da mutlaka Fenerbahçe olup o günkü rakibi yenerim. Sonra o skor çıkacakmış gibi totem yaparım.
Nilüfer Açıkalın
Beşiktaşlıyım. Çok sağlam bir totemim var ama bozulmaması için kimseye söylemedim. Ben o totemi nerede olursam olayım yapıyorum. Yapamazsam takım kaybediyor, yaparsam kazanıyor.
Alişan
Fenerbahçeliyim. Fener ilk golü attığında ne yapıyorsam, maç boyu onu yapıyorum. Bir keresinde maça trafikten yetişemedim. Radyodan dinlemeye başladım. Fenerbahçe gol attı. Eve gitmedim, maç bitene kadar arabayla dolaştım. Maç bittiğinde Edirne’ye 30 km kalmıştı.
Bige Önal
Galatasaraylıyım. Rakip ceza sahamıza girince parmaklarımı birleştiriyorum.
Umut Eker
Fenerbahçeliyim. Erkek kardeşim Uğur’un uğuruna çok inanıyorum. Onsuz izlediğim bütün maçları kaybediyoruz.
Merve Oflaz
Fenerbahçeliyim. Maç başlarken bütün atıştırmalıklarımızı, erzakımızı toplarız. Herkes yerine oturur. İlk yarıya kadar tuvalete gitmek bile yasaktır.
Çağla Kubat
Beşiktaşlıyım. Babamdan kalan bir totemim var. Futbolcular hücum ederken ellerimi kale gibi hissediyorum. Birbirine kenetliyorum. Eğer ellerim arasında boşluk kalırsa gol yiyoruz.
Burcu Esmersoy
Galatasaraylıyım. Evdeysem izlemediğim maçı kazanıyoruz. Stada gittiysem kaybettiğimiz maç yok. Ama evdeysem ve izliyorsam işimiz çok zor. Ben de açmıyorum. Rakip takım maçlarını izliyorum kaybetsinler diye.
Bengü
Galatasaraylıyım. Derbileri tüm takımın imzaladığı uğurlu formamla izlerim. Evde izliyorsam yere otururum.
Yalın
Galatasaraylıyım. Son zamanlarda alt kattaki televizyonun uğurlu olduğuna inanıyorum. O televizyonda izlesek kazanıyoruz. Orta katta izlersek hep kaybediyoruz.
Barış Kılıç
Fenerbahçeliyim. Maçları statta izlerim. Gol atılana kadar yanımdaki arkadaşımla sürekli yer değiştiririm. Gol atıldığında da o koltukta kalırım. Hatta gerekirse söker o koltuğu eve bile götürürüm.