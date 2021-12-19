Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri

Süper Lig’de gözler bugün dev derbide! Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı başladu. Herkesin maç totemi olduğu gibi ünlü isimler de tuttukları takımın maçı kazanması için ilginç tercihlerde bulunuyor. İşte ünlülerin tuttukları takımlar ve sıra dışı totemleri...

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Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 1

Galatasaraylıyım. Deplasman maçlarını yakın arkadaşım Murat’la beraber ve illa onun evinde izlerim. Murat olmadan deplasman olmaz.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 2

Çağla Şıkel

Galatasaraylıyım. Galatasaray kalesinde bir tehlike varsa, “Olmaz o iş” derim ve rakip takım o golü mutlaka kaçırır. Ne zaman “Olmaz o iş” demeyi unutuyorum, gol yiyoruz.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 3

Serhat Teoman

Galatasaraylıyım. Penaltı atışlarına bakmam, sesi dinlerim.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 4

Hatice Şendil

Ben Fenerbahçeliyim, nişanlım Burak Galatasaraylı. Biz kazanalım diye etmediğim dua kalmaz. Hatim indiriyorum diyebilirim. Gol pozisyonundaysak ‘fingers crossed’ yaparım yani parmaklarımı birleştiririm. Genellikle işe yarar.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 5

Hakan Baş

Fenerbahçeliyim. Maç sabahı PlayStation’da mutlaka Fenerbahçe olup o günkü rakibi yenerim. Sonra o skor çıkacakmış gibi totem yaparım.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 6

Nilüfer Açıkalın

Beşiktaşlıyım. Çok sağlam bir totemim var ama bozulmaması için kimseye söylemedim. Ben o totemi nerede olursam olayım yapıyorum. Yapamazsam takım kaybediyor, yaparsam kazanıyor.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 7

Alişan

Fenerbahçeliyim. Fener ilk golü attığında ne yapıyorsam, maç boyu onu yapıyorum. Bir keresinde maça trafikten yetişemedim. Radyodan dinlemeye başladım. Fenerbahçe gol attı. Eve gitmedim, maç bitene kadar arabayla dolaştım. Maç bittiğinde Edirne’ye 30 km kalmıştı.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 8

Bige Önal

Galatasaraylıyım. Rakip ceza sahamıza girince parmaklarımı birleştiriyorum.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 9

Umut Eker

Fenerbahçeliyim. Erkek kardeşim Uğur’un uğuruna çok inanıyorum. Onsuz izlediğim bütün maçları kaybediyoruz.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 10

Merve Oflaz

Fenerbahçeliyim. Maç başlarken bütün atıştırmalıklarımızı, erzakımızı toplarız. Herkes yerine oturur. İlk yarıya kadar tuvalete gitmek bile yasaktır.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 11

Çağla Kubat

Beşiktaşlıyım. Babamdan kalan bir totemim var. Futbolcular hücum ederken ellerimi kale gibi hissediyorum. Birbirine kenetliyorum. Eğer ellerim arasında boşluk kalırsa gol yiyoruz.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 12

Burcu Esmersoy

Galatasaraylıyım. Evdeysem izlemediğim maçı kazanıyoruz. Stada gittiysem kaybettiğimiz maç yok. Ama evdeysem ve izliyorsam işimiz çok zor. Ben de açmıyorum. Rakip takım maçlarını izliyorum kaybetsinler diye.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 13

Bengü

Galatasaraylıyım. Derbileri tüm takımın imzaladığı uğurlu formamla izlerim. Evde izliyorsam yere otururum.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 14

Yalın

Galatasaraylıyım. Son zamanlarda alt kattaki televizyonun uğurlu olduğuna inanıyorum. O televizyonda izlesek kazanıyoruz. Orta katta izlersek hep kaybediyoruz.

Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri - 15

Barış Kılıç

Fenerbahçeliyim. Maçları statta izlerim. Gol atılana kadar yanımdaki arkadaşımla sürekli yer değiştiririm. Gol atıldığında da o koltukta kalırım. Hatta gerekirse söker o koltuğu eve bile götürürüm.

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