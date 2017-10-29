Derbiler öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar
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Türkiye Süper Lig'in 6. haftasında gözler Galatasaray-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak maçlarda. Kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği derbilerde ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...
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1SILA- GALATASARAY
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2BENSU SORAL - FENERBAHÇE
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3DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
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4PELİN AKİL - FENERBAHÇE
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5IVANA SERT- GALATASARAY
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6KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
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7AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
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8HADİSE - GALATASARAY
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YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE
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10NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
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11CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
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12MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE
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13ATA DEMİRER - GALATASARAY
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14MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
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15RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
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16BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
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17MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
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18NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
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19BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
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20İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
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21ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
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22KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
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23GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
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24MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
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25HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
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26CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
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27ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
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28NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE
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29BENGÜ - GALATASARAY
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30HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
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31AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
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32GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
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33KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
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34VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
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35ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
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36İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
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37HALİL SEZAİ - GALATASARAY
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38GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
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39HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
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40EMRE KINAY - FENERBAHÇE
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41YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
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42MÜGE ANLI -FENERBAHÇE
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43AJDA PEKKAN - GALATASARAY
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44KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
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45ALİŞAN - FENERBAHÇE
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46BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
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47EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE
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48HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
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TARKAN- FENERBAHÇE
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50BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
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51TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
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52HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE
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53ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
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54KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
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55ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
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56KENAN DOĞULU- GALATASARAY
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57RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
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58KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
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59ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
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60BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
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61TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
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62Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.
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63SİBEL CAN - FENERBAHÇE
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64PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
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65NİHAT DOĞAN - GALATASARAY