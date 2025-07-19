Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var

Uzmanlara göre meditasyon, serotonin ve melatonin hormonlarının üretimini artırıyor. Bu iki hormonun uyku sürecinde beyindeki belirli bölgeleri aktive ettiği biliniyor. Meditasyon, kalp atış hızını düşürüyor, tansiyonu dengeliyor ve kaygıyı azaltıyor. Tüm bu etkiler, daha derin ve dinlendirici bir uykuya katkı sağlıyor.