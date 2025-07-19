Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var

Stres, depresyon, kaygı ve aşırı kafein alımı gibi pek çok etken, uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Ancak uyku uzmanı Martin Seeley, gece uykusunu düzene sokmak isteyenlerin uygulayabileceği basit bir yöntem olduğunu ifade ediyor: Uyku meditasyonu.

Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var - 1

Mirror'da yer alan habere göre bu yöntem, zihni gevşeterek uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Normal meditasyonlar genellikle gün içinde farkındalığı artırmaya odaklanırken, uyku meditasyonu ise zihni ve bedeni uykuya hazırlamayı amaçlıyor.

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Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var - 2

Uzmanlara göre meditasyon, serotonin ve melatonin hormonlarının üretimini artırıyor. Bu iki hormonun uyku sürecinde beyindeki belirli bölgeleri aktive ettiği biliniyor. Meditasyon, kalp atış hızını düşürüyor, tansiyonu dengeliyor ve kaygıyı azaltıyor. Tüm bu etkiler, daha derin ve dinlendirici bir uykuya katkı sağlıyor.

Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var - 3

UYKU MEDİTASYONU NASIL YAPILIR?

Uyku öncesinde deneyebileceğiniz 4-7-8 nefes tekniği şöyle uygulanıyor:

Dilinizi ağzınızın üst kısmına, damağa yerleştirin.

Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın.

Aldığınız nefesi 7 saniye boyunca tutun.

8 saniye boyunca ağzınızdan, bir mumu üflüyormuş gibi yavaşça nefes verin.

Bu döngüyü kendinizi rahat hissedene kadar tekrarlayın.

Seeley, bu tekniğin rahatlatıcı etkisiyle uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtiyor.

Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var - 4

IŞIK TOPU TEKNİĞİ

Uyku meditasyonunun bir diğer tekniği ise zihni uykuya hazırlamak için hayal gücünü kullanmayı içeriyor:

Önce alnınızın hemen üzerinde sıcak, saf ve enerjik bir ışık topu hayal edin.

Bu ışığın size nasıl bir rahatlama ve iyileşme hissi verdiğine odaklanın.

Ardından bu ışığın sıvı hâline gelip yavaşça başınızdan aşağıya doğru vücudunuza yayıldığını ve sizi sarıp sarmaladığını imgeleyin.

Bu hissi olabildiğince uzun süre zihninizde tutun ve etkisini hissetmeye çalışın.

Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var - 5

MEDİTASYON NE ZAMAN YAPILMALI?

Martin Seeley, gün içinde yoğun tempoda çalışanların, meditasyonu yatmadan hemen önce yapmalarının daha doğru olduğunu söylüyor. Ancak bazı kişiler, meditasyonu işten eve geldikten sonra da uygulayabilirler.

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