Derin uyku için 4-7-8 tekniği: Beden ve zihin üzerinde olumlu etkileri var
Stres, depresyon, kaygı ve aşırı kafein alımı gibi pek çok etken, uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Ancak uyku uzmanı Martin Seeley, gece uykusunu düzene sokmak isteyenlerin uygulayabileceği basit bir yöntem olduğunu ifade ediyor: Uyku meditasyonu.
Mirror'da yer alan habere göre bu yöntem, zihni gevşeterek uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Normal meditasyonlar genellikle gün içinde farkındalığı artırmaya odaklanırken, uyku meditasyonu ise zihni ve bedeni uykuya hazırlamayı amaçlıyor.