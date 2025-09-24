Dermatolog "asla kullanmayın" diyerek açıkladı: Popüler bu ürün cildinizi mahvediyor
Berrak ve parlak bir cilde sahip olma isteği, çoğu zaman mağazalarda hızlı çözümler aramaya yol açabiliyor. Ancak dermatologlar, piyasada kolayca bulunabilen bazı ürünlerin cilde ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekiyor.
Dermatolog ve estetik uzmanı Dr. Sina Ghadiri, bazı cilt bakım ürünlerinin ne kendisi ne de danışanları için uygun olmadığını belirtti. Yapay kokular, sert kimyasallar veya aşındırıcı maddeler içeren ürünler, cildin doğal bariyerine zarar verebilir ve özellikle hassas veya akneli ciltlerde iltihaplanmayı artırabilir.
DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Ghadiri, özellikle banyo raflarında bulunmaması gereken dört ürün grubuna dikkat çekiyor: