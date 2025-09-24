Dermatolog "asla kullanmayın" diyerek açıkladı: Popüler bu ürün cildinizi mahvediyor

2. YÜZ TEMİZLEME FIRÇALARI

Yeni nesil yüz temizleme aletleri, cildi derinlemesine temizlediği iddiasıyla popüler olsa da, sert temizleyiciler veya aktif maddelerle birlikte kullanıldığında hassas ciltlerde tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir

Tekrarlayan mekanik ovma, rosacea ve akne gibi cilt sorunlarını tetikleyebilir. Dr. Ghadiri, yüz temizliğinde parmak uçlarıyla uygulanan nazik temizleyicilerin hem güvenli hem de etkili olduğunu vurguluyor.