Derya Baykal ve Müjgan Ferhan Şensoy Menajerimi Ara'da



Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'ya Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy konuk oluyor.

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13.08.2020 - 12:18

Star’ın yeni dizisi ‘Menajerimi Ara’, sürpriz konuklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizide, oyuncular ve menajerlerinin dünyasının iç yüzü keyifli bir dille anlatıyor.







Dizinin bir diğer heyecan yaratan tarafı da her bölüm farklı bir ünlü ismin konuk oyuncu olarak yer alması. İlk bölümünde Tuba Büyüküstün’ü göreceğimiz dizinin ilerleyen bölümlerinde, Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy da anne kız olarak diziye konuk olacak.







Her hafta sürpriz bir ünlü ismin konuk oyuncu olarak yer alacağı dizide, Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy’da yerini aldı.







Daha önce bir tiyatro oyununda birlikte sahne alan Derya Baykal ve kızı Müjgan Ferhan Şensoy ilk kez ‘Menajerimi Ara’ dizisinde kendi kimlikleriyle anne kız olarak rol alacak.







Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.