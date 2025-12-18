Derya Baykal'dan Ferhan Şensoy itirafı. "Onu çok anlamaya çalıştım"

Kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Neriman Derya Şensoy'un isimlerini nasıl koyduklarını da anlatan Baykal, "Bu bize özel bir şey" dedi.

Baykal, "Ben hamile kaldım. O zaman pek yoktu, doktorum da önermiyordu. Hiç ultrasona girmedim. İlk çocuğumuzu erkek bekledik. Kız doğdu, adını ben Ferhan koymak istedim yine, ilk isim olarak da Ferhan’ın annesinin adını Müjgan'ı ekledik" dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerine "13 ay sonra bir daha hamile kaldım ve yine bir kızımız oldu. Ferhan da 'Bunun da adı Derya olsun, yoksa sorarlar ikisine sen neden babanın adını taşıyorsun da kardeşinin adı farklı derler' dedi. Ben kabul etmeyince de ‘ilk adı da annenin adı Neriman olsun’ dedi.Kabul ettim ben de bu da bize özel bir şey oldu. Kimin ne dediğini hiç önemsemiyorum" diye devam etti.