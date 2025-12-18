Derya Baykal'dan Ferhan Şensoy itirafı. "Onu çok anlamaya çalıştım"
18.12.2025 10:50
NTV - Haber Merkezi
Derya Baykal "Empati" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu; kariyeri, eski eşi Ferhan Şensoy ve ailesi hakkında konuştu.
Ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Uzun süredir herhangi bir dizide rol almayan, televizyon programı yapan Derya Baykal, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
Yalnızlığı çok sevdiğini ve kimseye değişmeyeceğini söyleyen Derya Baykal, 1988-2004 yılları arasında evli kaldığı ve iki kızının babası olan merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy hakkında konuştu.
"İYİ YARATICI İNSANIN EVLİLİĞİ HEM ZOR HEM KEYİFLİ"
"İki yaratıcı insanın evliliği hem çok keyifli hem çok zor" diyen Derya Baykal, "Ferhan’ı anlayabilmek lazımdı, ben onu çok anlamaya çalıştım. Kıymet verirdik birbirimize, aramızdaki ilişki için şöyle diyebilirim, bir tenis maçı ve topun nereden geleceği hiç belli değil. O ev hayatını biraz bana bıraktı, ben de bunu severek ve isteyerek kabullendim. Birlikte çalıştığımız için çok başlı bir ilişkimiz vardı, bunu yönetmek de hiç kolay değildi" ifadelerini kullandı.
KIZLARININ İSİMLERİNİN HİKAYESİNİ ANLATTI
Kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Neriman Derya Şensoy'un isimlerini nasıl koyduklarını da anlatan Baykal, "Bu bize özel bir şey" dedi.
Baykal, "Ben hamile kaldım. O zaman pek yoktu, doktorum da önermiyordu. Hiç ultrasona girmedim. İlk çocuğumuzu erkek bekledik. Kız doğdu, adını ben Ferhan koymak istedim yine, ilk isim olarak da Ferhan’ın annesinin adını Müjgan'ı ekledik" dedi.
Ünlü oyuncu, sözlerine "13 ay sonra bir daha hamile kaldım ve yine bir kızımız oldu. Ferhan da 'Bunun da adı Derya olsun, yoksa sorarlar ikisine sen neden babanın adını taşıyorsun da kardeşinin adı farklı derler' dedi. Ben kabul etmeyince de ‘ilk adı da annenin adı Neriman olsun’ dedi.Kabul ettim ben de bu da bize özel bir şey oldu. Kimin ne dediğini hiç önemsemiyorum" diye devam etti.
"ÇOCUKLARIMIN BABASI BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
2021 yılında hayata veda eden Ferhan Şensoy'un Şensoy’u kaybettikten sonra hissettiği duygulardan bahseden Derya Baykal, "Hala çok üzgünüm. Çocuklarımın babası benim için çok kıymetli. İyi ki vardı, nurlar içinde uyusun" dedi.
"FERHAN ŞENSOY'UN PROGRAMIMA KONUK OLMASI BANA PRESTİJ KAZANDIRDI"
Şensoy'un çok not yazdığını ve onları hala sakladığını belirten Derya Baykal, eski eşiyle bir anısını da şu sözlerle anlattı:
“Ferhan'la ayrıldık, ilk kez televizyon programı yapacağım. Kanal da konuk olarak Ferhan Şensoy'un gelmesini istiyor. Gittim anlattım önce kabul etmedi, sonra hayatımda yeni bir yol çizdiğimi söyleyerek yardım istedim, en sonunda ikna oldu. O gün Ferhan bana konuk olarak gelmesi bana prestij kazandırdı. Bunun için ona çok müteşekkirim hep de söyledim. Bundan sonra dostluğumuz da başka bir noktaya evrildi.”
"TORUNLAR BİZİM KİM OLDUĞUMUZU YENİ ANLADI"
Ferhan Şensoy’un şu an çalışmaları devam eden belgeselinden bahseden Derya Şensoy, “Mert’in (Baykal) oğulları Ferhan’ın belgeselinden çok etkilendi. Torunlar bizim kim olduğumuzu yeni anladı” diye anlattı.
"ABLAMIN EŞİ AKTAN GÜNALP HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"
Kariyerinden de bahseden Derya Baykal, "Oya ablamın tiyatrocu eşi Aktan Günalp hayatımı değiştirdi. Çünkü Aktan ağabeyim beni bütün Devlet Tiyatrosu oyunlarına götürdü. Hatta sahnede izlediğim ilk kişi Arsen Gürzap’tı. Ona hayran oldum ve ben de sahnede olmalıyım” dedim. Sonrasında konservatuara girdim ve süreç gelişti" dedi.
"BENDE DE EROL GÜNAYDIN'IN VERDİĞİ ZENNE KAVUKİYESİ VAR"
"Ortaoyuncuların tarzıyla klasik oyunculuğu çok güzel birleştirdim. Ferhan da beni öyle rollerde konumlandırdı" diyen Derya Baykal, Dümbüllü’nün kavuğu erkek midir?" sorusuna yanıt verdi.
Derya Baykal, “Bence değil hatta bende de Erol (Günaydın) ağabeyin zenne kavukiyesi var. Burada böyle büyük bir kavuk olayı varken ben bunu hiç gündeme getirmedim. Ben de bunu birine teslim edeceğim. Bak 30 küsur yıl olmuş o kavuk bende olalı. Ben de onu vereceğim. Ama öbür kavuk bir kadına, yani geleneği sürdüren bir kadına verilmemesi diye bir şey olamaz" dedi.
Televizyon dizileri konusunda ‘O oynamaz’ diye bir algı olduğunu belirten Baykal, “Beni hep güzel kadın gibi düşünüyorlar ama ben oyuncuyum bana bugün gelip de oynamayacağım bir rol yok" şeklinde konuştu.