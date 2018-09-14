Derya Şensoy’dan ilk Sarp Levendoğlu fotoğrafı
Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızları Derya Şensoy, ablasının düğününe oyuncu Sarp Levendoğlu ile birlikte katıldı. Evlilik yıktığı iddiasıyla gündeme gelen ilişkisini daha önce hep yalanlayan Derya Şensoy, paylaştığı fotoğrafla kural bozdu.
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Müjgan Ferhan Şensoy geçtiğimiz hafta 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Cem Öget ile nikah masasına oturdu.
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Derya Şensoy, ablasının düğününe oyuncu sevgilisi Sarp Levendoğlu ile birlikte katıldı.
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Derya Şensoy, Instagram sayfasında ilk kez Sarp Levendoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak kural bozdu.
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Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy'un ilişkisinin, Levendoğlu ve Birce Akalay’ın evliliğini bitirdiği öne sürülmüştü. Sarp Levendoğlu ile 3 yıllık eşi Birce Akalay, Ocak’ta boşanmıştı.
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Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy o dönemde ilişki iddiasını hep yalanlamıştı.
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Eşini ihanetle suçlayan Birce Akalay evliliği tek celsede bitirmiş, bir ay sonra da şair-balet Can Tunalı ile aşk yaşamaya başlamıştı.