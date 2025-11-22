Derya Uluğ'dan Dubai pozu: Ben güneş insanıyım

Öte yandan tatil için Dubai'ye giden tek ünlü isimler Derya Uluğ ile Asil Gök değil.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tolgahan Sayışman da eşi Almeda Abazi ve çocuklarıyla birlikte Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.