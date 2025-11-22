Derya Uluğ'dan Dubai pozu: Ben güneş insanıyım
22.11.2025 14:24
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile birlikte Dubai'ye gitti. Bol bol dinlenen Uluğ, güneşlenirken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar gibi" şarkılarla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile birlikte tatile çıktı. Dubai'ye gitmeyi tercih eden ünlü isim, güzel havanın tadını çıkardı.
Yorgunluk atan 39 yaşındaki Derya Uluğ, siyah bikinisiyle güneşlenirken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Ben güneş insanıyım" notunu düştü. Fit hali dikkat çeken Uluğ'un sahil pozu büyük ilgi gördü.
Öte yandan tatil için Dubai'ye giden tek ünlü isimler Derya Uluğ ile Asil Gök değil.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tolgahan Sayışman da eşi Almeda Abazi ve çocuklarıyla birlikte Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de oğulları Karan ve Kerem ile birlikte Dubai'de yorgunluk attı.