Destek isteyen muhtar adayına Cem Yılmaz'dan yanıt
Şu sıralar tek kişilik gösterisi Diamond Elite Platinum Plus gündemde olan Cem Yılmaz, muhtar adayına verdiği cevapla sosyal medyada dikkat çekti.
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Karakomik Filmler'in çekimlerini tamamlayan Cem Yılmaz, bir muhtar adayının sosyal medyadan destek isteğine yanıt verdi.
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Yılmaz, kendisinden bir destek videosu hazırlamasını isteyen Mersin'den bir muhtar adayına Twitter hesabından yanıt verdi.
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Twitter'da Cem Yılmaz'a, "Abi muhtar adayıyım. Bana destek videosu yapar mısın? Para pulla işim olmaz. Sadece destek ol, sahip çık abi. Güzel bir reklamım olsa çok mutlu olurdum. Her şey para değil şu yalan dünyada" şeklinde ricada bulundu.
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Yılmaz ise muhtar adayına şöyle yanıt verdi: "Sevgili Recep bey, muhtarlık yarışında size başarılar dilerdim ama sizi tanımıyorum…"
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"Diğer adaylarla ilgili bilgi verebilir misiniz dürüstçe fikrimi söyleyeyim. Sonuçta Türkiye kazanacak! Sevgiler"