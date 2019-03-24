Dev Patel: Benden iyi bulaşıkçı olurdu
Hotel Mumbai filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Dev Patel, filmdeki gibi gerçekten otelde çalışmak zorunda olsaydı iyi bir bulaşıkçı olacağını söyleyerek, “Hem bulaşıkların parlaklığı ve lekesiz görünmesi zaten takıntılı olduğum bir şey” dedi.
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2008 yılında Hindistan Taj Mahal Oteli’nde yaşanan terör saldırısını konu alan Hotel Mumbai filmi 12 Nisan’da vizyona giriyor.
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Filminin başrol oyuncularından Dev Patel, filmde dinleri adına insanları öldüren insanlar konusunda, “Öyle zannediyorlar ama alakası yok. Dinleri adına öldürmüyorlar. Kandırılmış, beyni yıkanmış insanlar bunlar. Çok çok hassas bir konu. Yeni Zelanda’da yaşananlara bak, korkunç” ifadesini kullandı.
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Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Patel, Yeni Zelanda’da masum insanlara karşı gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında şunları söyledi:“Yeni Zelanda başbakanı bu korkunç durumu olması gereken şekilde ele aldı ve tüm dünyanın hayranlığını kazandı. Yaşananlar hakkında söyleyeceğim tek şey korkunç ötesi bir durum olması. Bu eylemleri yapan teröristler nedense her zaman başkaları adına ya da din adına yaptıklarını iddia ediyorlar. Aslında tam tersi. Kimse için yapmıyorlar. O yüzden Hotel Mumbai gibi filmler iki tarafın da kafa yapısını görmek açısından önemli.”
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4Patel, “Eğer gerçekten otelde çalışmak zorunda olsaydınız hangi bölümde olurdunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Benden iyi bulaşıkçı olurdu. Otel misafirlerinden uzakta kendi kendime çalışırdım. Hem bulaşıkların parlaklığı ve lekesiz görünmesi zaten takıntılı olduğum bir şey. Bardağı elime alınca kendi yansımamı görmek hoşuma gidiyor.”
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5Patel, yeni projesinin The Green Knight adında bir bağımsız film olduğunu, çekimleri İrlanda’da gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.