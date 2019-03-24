Dev Patel: Benden iyi bulaşıkçı olurdu

Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Patel, Yeni Zelanda’da masum insanlara karşı gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında şunları söyledi:

“Yeni Zelanda başbakanı bu korkunç durumu olması gereken şekilde ele aldı ve tüm dünyanın hayranlığını kazandı. Yaşananlar hakkında söyleyeceğim tek şey korkunç ötesi bir durum olması. Bu eylemleri yapan teröristler nedense her zaman başkaları adına ya da din adına yaptıklarını iddia ediyorlar. Aslında tam tersi. Kimse için yapmıyorlar. O yüzden Hotel Mumbai gibi filmler iki tarafın da kafa yapısını görmek açısından önemli.”