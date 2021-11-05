Devin Booker'dan Kendall Jenner'a doğum günü mesajı: Dünyanın en güzel kadını

Kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüyen Kendall Jenner, 3 Kasım 1995'te Los Angeles'ta dünyaya geldi. Eski bir olimpik sporcu olan sonradan cinsiyet değiştirip Caitlyn adını alan Bruce Jenner ile Kris Jenner'ın kızı olan Kendall'ın bir öz dört tane de üvey kardeşi bulunuyor. Kylie Jenner'ın öz ablası olan Kendall, Kim, Kourtney, Khloe ve Rob Kardashian'ın da üvey kardeşi.