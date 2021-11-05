Devin Booker'dan Kendall Jenner'a doğum günü mesajı: Dünyanın en güzel kadını

Haberler 05.11.2021 - 09:06
Ailesiyle boy gösterdiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile şöhret olan, ardından podyum dünyasına adım atan Kendall Jenner, 26 yaşına bastı. Sevgilisi Booker başta olmak üzere annesi Kris Jenner, ablaları Kim, Kourtney ve Khloe ile kardeşi Kylie sosyal medya hesaplarından da ünlü modelin yeni yaşını kutladı.
Kendall Jenner'ın yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Devin Booker, birlikte çekilen iki fotoğraflarını Instagram hesabında "En güzel kadın" mesajıyla paylaştı.
Bu, Jenner'ın ilk kez bu kadar göz önünde yaşadığı ilişkisi. Çocukluk yıllarından bu yana ailesiyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı şovda kamera karşısına geçen, sonra da moda dünyasında adını duyuran Jenner, bugüne kadar sevgililerini meraklı bakışlardan gizliyordu. Ama bu kez kuralı bozdu.
Kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüyen Kendall Jenner, 3 Kasım 1995'te Los Angeles'ta dünyaya geldi. Eski bir olimpik sporcu olan sonradan cinsiyet değiştirip Caitlyn adını alan Bruce Jenner ile Kris Jenner'ın kızı olan Kendall'ın bir öz dört tane de üvey kardeşi bulunuyor. Kylie Jenner'ın öz ablası olan Kendall, Kim, Kourtney, Khloe ve Rob Kardashian'ın da üvey kardeşi.