Devin Özgür Çınar yol ortasında gözyaşlarını tutamadı
Oyuncu Devin Özgür Çınar önceki gün Cihangir’de Engin Günaydın ile konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
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Oyuncu Devin Özgür Çınar, önceki gün sokak ortasında ağlarken görüntülendi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; kendisi gibi oyuncu olan Engin Günaydın ile Cihangir’de karşılaşan Devin Özgür Çınar, hararetli bir sohbete koyuldu.
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3Gergin halleriyle dikkat çeken Özgür Çınar, bir ara sokak ortasında ağlamaya başladı. Engin Günaydın’ın teselli etmeye çalıştığı Özgür Çınar, gazetecileri fark edince yüzünü başka yöne çevirerek gözyaşlarını sildi.
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4Gazetecilere “Bizi çektiniz mi?” diye soran Özgür Çınar, “Evet” yanıtını alınca “Saçım başım çok dağınık. Böyle çekmeseydiniz...” dedi.
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5Bağdat Caddesi’ndeki evini Cihangir’e taşıdığını belirten Özgür Çınar, “Engin ile uzun zamandır görüşmüyorduk. O da İzmir Foça’dan gelmiş. Yolda karşılaşınca biraz sohbet edelim dedik” diye konuştu.
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Bir süredir İzmir’de yaşadığını söyleyen Engin Günaydın ise “Genelde yazları İzmir’de kalıyorum. Kışları zaman zaman gidip geliyorum. Herkesi olduğu gibi İstanbul beni de yoruyor. Burada pek işimiz olmuyor. Sezon başlayınca geliyoruz" dedi.
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Günaydın sözlerini "televizyonda olmak istemiyorum" diyerek sonlandırdı.