Devon Windsor ile Johnny Barbara'dan 3 gün 3 gece düğün 

Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile Karayipler'in St. Barts adasında 3 gün 3 gece düğün yaptı. Devon ve yeni nesil model arkadaşları adayı podyuya çevirdi. 

ABD'li model Devon Windsor (25) 2015'te Victoria's Secret kanatlarını takarak adını dünyaya duyurdu. Yeni nesil melek Devon, 3 yıldır birlikte olduğu Avustralyalı tekstil milyonari Johnny Dex Barbara ile New York'ta evlendi.

Çift evliliklerini Karayiplerin St. Barts adasında yakın arkadaşlarıyla 3 gün süren düğünle kutladı.

Düğünde Devon ve yeni nesil model arkadaşları  sahili podyuma çevirdi. 

Devon Windsor, düğün boyunca arkadaşlarını kendi adını verdiği markasının bikini ve mayolarını giydirdi. Böylece iş ve eğlenceyi birleştirdi.

Adaya adet çıkarma yapan modeller, her yıl bu döneme gelen ancak artık düzenlenmeyen Victoria's Secret şovunu aratmadı.

İşte Devon Windsor'un kutlamalarından fotoğraflar...

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