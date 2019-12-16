Diddy'nin ünlüleri buluşturan doğum günü partisi (Kanye West ile Jay Z barıştı)

Gerçek adı Sean John Combs olan Amerikalı rap şarkıcısı Diddy, yıldızlar geçidine dönen 50’nci doğum günü partisi verdi.
4 Kasım 1969 doğumlu olan Diddy’nin önceki gün Los Angeles’ta düzenlediği partiye aralarında Beyonce, Jay Z, Kim Kardashian, Kanye West, Kylie Jener, Khloe Kardashian, Naomi Campbell, Kobe Bryant, Paris Hilton, Kevin Hart, Cardi B gibi pek çok isim katıldı.
Diddy, partiye çocuklarını da getirdi.
Parti, uzun süredir aralarının bozuk olduğu bilinen iki rap şarkıcısı Kanye West ve Jay Z’nin de ilk kez buluşup konuşmalarına vesile oldu. İkilinin arasındaki sürtüşme, 2014’te, Jay Z ve Beyonce’nin Kim Kardashian ve Kanye West’in İtalya’daki düğününe katılmamasıyla başlamıştı.
İşte yıldızları buluşturan, küsleri barıştıran partiden yansıyanlar...
Kim Kardashian West, Sean Combs, Khloe Kardashian, and Kylie Jenner
Jay Z ve Beyonce
Kanye West ve Kim Kardashian
Offset, Cardi B
Diddy, Naomi Campbell
Paris Hilton
Vanessa Laine Bryant ve Kobe Bryant
Kate Beckinsale
Jay-Z, Post Malone
Mary J. Blige, Cardi B, Offset
Snoop Dogg, French Montana
Diddy ve Pharrell Williams
Fergie
Corey Gamble, Kris Jenner
Kevin Hart, Eniko Parrish
Kanye West, Pharrell Williams, Sean Combs, Jay-Z
The Weeknd, Swizz Beatz
Tyler Perry
Kelvin Hayden ve Taraji P. Henson
Lala Anthony
Jay Z ve Beyonce