Diddy'nin ünlüleri buluşturan doğum günü partisi (Kanye West ile Jay Z barıştı)

Amerikalı rap şarkıcısı Diddy'nin 50'nci doğum günü partisi yıldızlar geçidine döndü. Kim Kardashian, Beyonce, Cardi B, Naomi Campbell, Kobe Bryant gibi ünlülerin katıldığı parti, beş yıldır küs olan rap'çiler Jay Z ve Kanye West'in de barışmasını sağladı. 

Gerçek adı Sean John Combs olan Amerikalı rap şarkıcısı Diddy, yıldızlar geçidine dönen 50’nci doğum günü partisi verdi.

4 Kasım 1969 doğumlu olan Diddy’nin önceki gün Los Angeles’ta düzenlediği partiye aralarında Beyonce, Jay Z, Kim Kardashian, Kanye West, Kylie Jener, Khloe Kardashian, Naomi Campbell, Kobe Bryant, Paris Hilton, Kevin Hart, Cardi B gibi pek çok isim katıldı.

Diddy, partiye çocuklarını da getirdi.

Parti, uzun süredir aralarının bozuk olduğu bilinen iki rap şarkıcısı Kanye West ve Jay Z’nin de ilk kez buluşup konuşmalarına vesile oldu. İkilinin arasındaki sürtüşme, 2014’te, Jay Z ve Beyonce’nin Kim Kardashian ve Kanye West’in İtalya’daki düğününe katılmamasıyla başlamıştı.

İşte yıldızları buluşturan, küsleri barıştıran partiden yansıyanlar...

Kim Kardashian West, Sean Combs, Khloe Kardashian, and Kylie Jenner

Jay Z ve Beyonce

Kanye West ve Kim Kardashian

Offset, Cardi B

Diddy, Naomi Campbell

Paris Hilton

Vanessa Laine Bryant ve Kobe Bryant

Kate Beckinsale

Jay-Z, Post Malone

Mary J. Blige, Cardi B, Offset

Snoop Dogg, French Montana

Diddy ve Pharrell Williams

Fergie

Corey Gamble, Kris Jenner

Kevin Hart, Eniko Parrish

Kanye West, Pharrell Williams, Sean Combs, Jay-Z

The Weeknd, Swizz Beatz

Tyler Perry

Kelvin Hayden ve Taraji P. Henson

Lala Anthony

Jay Z ve Beyonce

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