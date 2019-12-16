Diddy'nin ünlüleri buluşturan doğum günü partisi (Kanye West ile Jay Z barıştı)

Parti, uzun süredir aralarının bozuk olduğu bilinen iki rap şarkıcısı Kanye West ve Jay Z’nin de ilk kez buluşup konuşmalarına vesile oldu. İkilinin arasındaki sürtüşme, 2014’te, Jay Z ve Beyonce’nin Kim Kardashian ve Kanye West’in İtalya’daki düğününe katılmamasıyla başlamıştı.

İşte yıldızları buluşturan, küsleri barıştıran partiden yansıyanlar...