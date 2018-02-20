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Diego Maradona'dan saltbae (Nusret'in müdavimi olan ünlü isimler)

ntv.com.tr

New York Times'da yayınlanan bir yazıda "George Clooney kadar tanınır bir hale geldi" sözleriyle bahsedilen Nusret Gökçe ile bütünleşen saltbae hareketini yapan ünlüler arasına son olarak Diego Maradona da katıldı. Dubai'de bulunan restoranına gelen Maradona ile fotoğraf çekilen Nusret, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" ifadelerini kullandı.

  • 1

    DIEGO MARADONA

    New York ve Dubai'de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret'in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu. Nusret, Maradona'nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" dedi.
  • 2

    ROMAN ABRAMOVIÇ

    Birçok ünlüyü restoranında ağırlayan Nusret Gökçe o isimlerle fotoğraf çekerak sosyal medyadan da yayınlıyor. Bu kareler sonrası bazı ünlülerle para karşılığı reklam yaptığı öne sürülen Nusret Gökçe Chelsea FC Spor Kulübü'nun sabihi iş adamı Roman Abramoviç'i de ağırladı. 51 yaşındaki Abramoviç ile fotoğrafını yayınlayan Nusret, "Bu da mı reklam" notunu düştü.
  • 3

    DAVID BECKHAM

    Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Nusret'in sıkı müdavimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Nusret'e giderek ziyafet yapan Beckham ve ailesine bu kez Nusret özel servis yaptı.

    42 yaşındaki Beckham, Nusret'in kendisi için yaptığı sunumun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya oğulları Romeo ve Cruz ile kızı Harper'ı da etiketleyen Beckham, "Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi" notunu düştü. 

    Saltbae hareketini yapan Beckham ve ailesinin et tuzladığı görüntüleri ise Nusret kendi hesabında yayınladı. 

    NUSRET'TEN DAVİD BECKHAM'A ÖZEL SERVİS

  • 4

    Geçtiğimiz günlerde de saltbae akımına son olarak katılan David Beckham'ın videosunu eşi Victoria Beckham sosyal medyadan yayınlamıştı

    BECKHAM'DAN TUZLAMA (TIKLA İZLE)

  • 5

    NAOMI CAMPBELL

    Dünyaca ünlü süper model Naomi Campbell, Nusret’in müdavimleri arasına girdi. Restoran zincirinin yeni mekanı Nusr-Et Steakhouse New York geçtiğimiz günlerde ise Naomi Campbell’i ağırladı.
  • 6

    New York Sağlık Departmanının çıplak elleriyle yemek yaptığı gerekçesiyle Nusret’e soruşturma açma haberleri gündemdeyken 90’lı yılların efsane isimlerinden 47 yaşındaki Campbell restorana giderek ‘Ottoman Steak’ ziyafeti yaptı.
  • 7

    BROOKLYN BECKHAM

    Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen Nusret Gökçe'nin ABD'de açtığı restorana ünlü isimler gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ise New York'ta bulunan restorana giden David Beckham'ın ardından bu kez oğlu Brooklyn Beckham'ın gitti.

    BROOKLYN BECKHAM'DAN SALTBAE

  • 8

    18 yaşındaki Brooklyn Beckham restoran ziyaretinde Nusret'le birlikte çekilen ve saltbae hareketi yaptığı videoyu Instagram hesabından da yayınladı.

    BROOKLYN BECKHAM'DAN SALTBAE

  • 9

    DIDDY

    Geçtiğimiz ay ise ünlü DJ Khaled'in evinde verdiği 42'inci yaş günü partisinde mangal başına geçen Nusret Gökçe, ünlü rapçi Diddy'nin evinde ziyafet hazırlamıştı.
  • 10

    Beverly Hills'te Diddy'e ait 14 milyon dolarlık (Yaklaşık 55 milyon TL) malikaneye giden Nusret, simokinin üzerine adının baş harfi olan 'N' işlemeli beyaz şalıyla dikkat çekmişti.
  • 11

    ACUN ILICALI

    Türkiye, ABD ve Dubai'de restoranları bulunan Nusret Gökçe ile sık sık dostluklarından bahseden Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı'yla birlikte geçtiğimiz günlerde Miami'ye gitmişti. 

    ACUN ILICALI'DAN ZİYARET (HAYIRLI İŞLER)

  • 12

    Miami'de bulunan restoranına ziyarette bulunan Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı'nı ağırlayan Nusret Instagram hesabından Ilıcalı'nın videosunu paylaşmıştı. Ilıcalı yapılan paylaşımda, 
    "İlk günde yanındaydık şimdi de yanındayız. Cefasını çektik, sefasını sürüyoruz. Miami Nusret'ten selamlar" ifadelerini kullanmıştı. 

    ACUN ILICALI'DAN ZİYARET (HAYIRLI İŞLER)

  • 13

    Ilıcalı, öte yandan merakla takip edilen Survivor yarışmasının geçmiş yıllarında Nusret Gökçe'yi Dominik'e davet etmişti. Yarışmacılara ödül olarak Nusret'in hazırladığı etleri sunan Ilıcalı'nın Survivor 2018'de de Nusret'i adaya davet etmesi bekleniyor. 

    ACUN ILICALI'DAN ZİYARET (HAYIRLI İŞLER)

  • 14

    BEYONCE-JAY Z

    Nusret’e geçtiğimiz günlerde ise ünlü şarkıcı Beyonce teklif yapmıştı. Posta'nın haberine göre; daha önce Amerikalı prodüktör DJ Khaled’in, Los Angeles’taki evinde verdiği partide mangal yapan Nusret bu kez Beyonce ile eşi Jay Z’ın Miami’de düzenleyeceği parti için mangal yapacağı öne sürülmüştü.
  • 15

    GOMIS

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis de Fenerbahçe derbisi sonrası Nusret'te yemek yemeye gitmişti.

  • 16

    Gomis'e sarılan Nusret o anları "Adam" notuyla birçok ünlü isimle olduğu gibi yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
  • 17

    İşte Nusret'in ünlü isimlerle çekildiği diğer karelerden bazıları...
  • 18

    Kıvanç Tatlıtuğ
  • 19

    Fatih Terim
  • 20

    DJ Khaled
  • 21

    Leonardo DiCaprio
  • 22

    Şahan Gökbakar
  • 23

    Edgar Davids
  • 24

    Roberto Carlos
  • 25

    Mesut Özil
  • 26

    Orhan Gencebay
  • 27

    Ricardo Quaresma
  • 28

    Oğuzhan Koç-İbrahim Büyükak
  • 29

    Javier Zanetti

  • 30

    Sabri Sarıoğlu
  • 31

    Burcu Esmersoy
  • 32

    Gökhan Gönül
  • 33

    Nur Yerlitaş
  • 34

    Abdurrahim Albayrak
  • 35

    Faik Öztürk-Safiye Soyman
  • 36

    Müge Anlı
  • 37

    Mustafa Ceceli
  • 38

    Mahmut Tuncer
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