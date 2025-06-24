Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor
Kilis'te bir antikacı dükkanında sergilenen kaset ve plaklar, nostalji tutkunlarının ve gençlerin ilgisini çekiyor. Analog müziğe yöneliş her geçen gün artıyor.
Kaset ve plakların yeniden ilgi görmesinin, sadece bir nostalji değil, aynı zamanda geçmişle kurulan samimi bir bağın göstergesi de olduğunu belirten Murat Üzümbalı, insanların telefon ve bilgisayarlardan müzik dinleyebildiğini ancak kaset ve plakların verdiği hissin çok farklı olduğunu söyledi.