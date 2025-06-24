Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor

Kaset ve plakların yeniden ilgi görmesinin, sadece bir nostalji değil, aynı zamanda geçmişle kurulan samimi bir bağın göstergesi de olduğunu belirten Murat Üzümbalı, insanların telefon ve bilgisayarlardan müzik dinleyebildiğini ancak kaset ve plakların verdiği hissin çok farklı olduğunu söyledi.