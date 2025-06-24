Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor

Kilis'te bir antikacı dükkanında sergilenen kaset ve plaklar, nostalji tutkunlarının ve gençlerin ilgisini çekiyor. Analog müziğe yöneliş her geçen gün artıyor.

Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor - 1

Kaset ve plakların yeniden ilgi görmesinin, sadece bir nostalji değil, aynı zamanda geçmişle kurulan samimi bir bağın göstergesi de olduğunu belirten Murat Üzümbalı, insanların telefon ve bilgisayarlardan müzik dinleyebildiğini ancak kaset ve plakların verdiği hissin çok farklı olduğunu söyledi.

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Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor - 2

Üzümbalı, "İnsanlar dükkanımıza geldiklerinde kendilerini 70'lere, 80'lere ışınlanmış gibi hissediyor. O dönemlerin müziği, içindeki nameler daha çok zevk veriyor. Çocukluğumuzda kaset geri sarmak için kalem kullanırdık, bunlar bile insanda özlem oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor - 3

Teknolojinin gelişmesine rağmen analog müzik formatlarının ayrı bir ruh taşıdığını ifade eden Üzümbalı, "Bergen, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Sibel Can gibi sanatçıları plakta dinlemek bambaşka bir keyif. O dönemlerin şartları, sesi, duygusu bambaşkaydı. Plaklarda çıkan o çıtırtı bile insanı geçmişe götürüyor. Bu yüzden geçmişe özlem duyanlar bugün kaset ve plağa yöneliyor" dedi.

Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor - 4
Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor - 5
Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor - 6
Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor - 7
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