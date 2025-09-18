Dijital çağda ayrılıklar daha acı verici: Sosyal medya kalp kırıyor

Gençlerin ayrılık sonrası sosyal medya kullanım alışkanlıklarının duygusal iyileşmeyi zorlaştırdığını ortaya çıktı.

Pew Araştırma Merkezi’nin “Dijital Çağda Flört ve İlişkiler” başlıklı 2019 anketine göre, 30 yaşın altındaki genç yetişkinlerin yüzde 70’inden fazlası, ayrılığın ardından eski partnerlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye devam ettiğini itiraf etti. Uzmanlara göre bu davranış, doğrudan artan sıkıntı ve daha yavaş duygusal iyileşme süreciyle bağlantılı.

Araştırmalar, eski partnerleriyle dijital temaslarını sürdüren kişilerin, çevrimiçi bağlarını tamamen koparanlara kıyasla daha yoğun duygusal çalkantı yaşadığını ve iyileşmelerinin daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, “Dijital çağda bir ayrılık, yalnızca iki kişi arasında yaşanan bir süreç olmaktan çıkıyor; hafıza, görünürlük ve çevrimiçi bağlantının sürekliliğiyle bir mücadeleye dönüşüyor” yorumunu yapıyor.

1. SOSYAL MEDYADA "MÜKEMMEL HAYAT" YANILSAMASI

Eski partnerin sosyal medyada hayatına hızla devam ediyor gibi görünmesi, bireyde “Gerçek miydi?” sorusunu tetikliyor. Uzmanlara göre sosyal medya, insanların olduğundan daha mutlu ve başarılı göründüğü bir vitrin işlevi görüyor ve bu durum ayrılıktan sonra sürekli bir karşılaştırma baskısı yaratıyor.

2. "HALA BAĞLIYIZ" YANILSAMASI

Beğeniler, izlenen hikâyeler ya da gönderilen kısa mesajlar, eski partnerle hâlâ bir bağ olduğu algısını güçlendiriyor. Ancak bu dijital izler, kişiyi duygusal sıkıntı döngülerine hapsediyor ve kaygıyı artırıyor.


3. PAYLAŞILAN DİJİTAL ANLARIN KAYBI

Çiftlerin ortak kullandığı hesaplar, çalma listeleri ve dijital rutinler ayrılıkla birlikte anıların yoğunlaştığı bir alana dönüşüyor. Bu alanları silmek ya da terk etmek, uzmanlara göre “bir zamanlar paylaşılan evin odalarını yıkmak” kadar zorlayıcı olabiliyor.

4. SÜREKLİ DİJİTAL HATIRLATICILAR

Fotoğraflar, etiketli paylaşımlar ve algoritmaların tekrar tekrar hatırlattığı anılar, unutmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bu durum, iyileşme süresini doğal akışın ötesine taşıyor.

5. DİJİTAL HAYALETLEME (ghosting)



Bir tıkla engelleme veya sessize alma, modern çağın en yaygın ayrılık pratiklerinden biri. Ancak ani kopuşlar, açıklama eksikliği nedeniyle bireyde daha derin bir duygusal boşluk bırakıyor.

