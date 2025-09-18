Dijital çağda ayrılıklar daha acı verici: Sosyal medya kalp kırıyor

Araştırmalar, eski partnerleriyle dijital temaslarını sürdüren kişilerin, çevrimiçi bağlarını tamamen koparanlara kıyasla daha yoğun duygusal çalkantı yaşadığını ve iyileşmelerinin daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, “Dijital çağda bir ayrılık, yalnızca iki kişi arasında yaşanan bir süreç olmaktan çıkıyor; hafıza, görünürlük ve çevrimiçi bağlantının sürekliliğiyle bir mücadeleye dönüşüyor” yorumunu yapıyor.