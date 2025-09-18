Dijital çağda ayrılıklar daha acı verici: Sosyal medya kalp kırıyor
Gençlerin ayrılık sonrası sosyal medya kullanım alışkanlıklarının duygusal iyileşmeyi zorlaştırdığını ortaya çıktı.
Pew Araştırma Merkezi’nin “Dijital Çağda Flört ve İlişkiler” başlıklı 2019 anketine göre, 30 yaşın altındaki genç yetişkinlerin yüzde 70’inden fazlası, ayrılığın ardından eski partnerlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye devam ettiğini itiraf etti. Uzmanlara göre bu davranış, doğrudan artan sıkıntı ve daha yavaş duygusal iyileşme süreciyle bağlantılı.