Dikkat çeken araştırma: Evde mum yakmak odaklanmayı zorlaştırıyor

Birmingham Üniversitesi liderliğinde yapılan bir araştırma, evde mum yakmanın bilişsel performansı olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Ses getiren çalışmada, evde yakılan mumun özellikle odak sorunlarına yol açabileceğinin altı çizildi.

Dikkat çeken araştırma: Evde mum yakmak odaklanmayı zorlaştırıyor - 1

Araştırmacılar, uygun havalandırma sağlanmadığı takdirde mum dumanının iç mekan hava kirliliğine yol açarak, insanların odaklanma yeteneklerini olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

26 gönüllünün katıldığı çalışmada, mum dumanına maruz kaldıktan dört saat sonra, katılımcıların odaklanma kabiliyetlerinde ciddi bir düşüş görüldü. Bu durumun özellikle evden çalışan bireyler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

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Dikkat çeken araştırma: Evde mum yakmak odaklanmayı zorlaştırıyor - 2

Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Thomas Faherty, "Çalışmamız, hava kirliliğine kısa süreli maruz kalmanın bile, günlük aktivitelerde gerekli olan beyin fonksiyonları üzerinde anında olumsuz etkiler yaratabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor" dedi.

Dikkat çeken araştırma: Evde mum yakmak odaklanmayı zorlaştırıyor - 3

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, insanların "seçici dikkat" yetenekleri, yani bir şeye odaklanma ve dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelme becerileri test edildi.

Dikkat çeken araştırma: Evde mum yakmak odaklanmayı zorlaştırıyor - 4

Araştırma sonucunda, hava kirliliği ve odak sorunları arasında önemli bir bağlantı keşfedildi.

Hava kirliliğinde oluşan partiküller, akciğerler aracılığıyla kan dolaşımına girebilir ve en sonunda beyni koruyan bariyeri aşabilir.

Dikkat çeken araştırma: Evde mum yakmak odaklanmayı zorlaştırıyor - 5

Bilim insanları, bilişsel faaliyetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesi için evde mum yakmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

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