Dikkat çeken araştırma: Evde mum yakmak odaklanmayı zorlaştırıyor

Araştırmacılar, uygun havalandırma sağlanmadığı takdirde mum dumanının iç mekan hava kirliliğine yol açarak, insanların odaklanma yeteneklerini olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

26 gönüllünün katıldığı çalışmada, mum dumanına maruz kaldıktan dört saat sonra, katılımcıların odaklanma kabiliyetlerinde ciddi bir düşüş görüldü. Bu durumun özellikle evden çalışan bireyler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtildi.