Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun korkunç zararı: Bilim insanları endişe verici buluyor

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte televizyon, telefon ve bilgisayar gibi uyaranların hayatımızdaki rolü de büyüdü. Bu durum, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerin, odak süresinin azalmasına ve öğrenme güçlüğü gibi zihinsel problemlerin artmasına yol açtı. DEHB hakkında yapılan yeni bir araştırma, bu rahatsızlığa sahip olan kişilerin yaşam süresi üzerinde de çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun korkunç zararı: Bilim insanları endişe verici buluyor - 1

University College London tarafından yürütülen analizde, DEHB’li erkeklerin ortalama yaşam süresinin 4 buçuk ila 9 yıl, kadınların ise 6 buçuk ila 11 yıl daha kısa olduğu bulundu.

Profesör Josh Stott, "DEHB tanısı konmuş bazı yetişkinlerin, beklenenden daha kısa bir ömür sürdüklerini görmek, gerçekten endişe verici'' dedi. DEHB'li bireylerin birçok güçlü yönü olduğunu ancak doğru destek ve tedaviyle başarılı olabileceklerini vurgulayan uzman isim,  bu kişilerin çoğu zaman yeterli desteği alamadıkları için özsaygılarının düşük olduğunu ifade etti.

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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun korkunç zararı: Bilim insanları endişe verici buluyor - 2

DEHB, bireylerin davranışlarını ve odaklanma yetilerini etkileyen bir rahatsızlık olup genellikle 12 yaş altındaki çocuklarda teşhis edilse de, yetişkinlerde de görülebilir.

Ses getiren çalışma, 2000-2018 yılları arasında İngiltere'deki yetişkinlerde DEHB reçetelerinin 20 kat arttığını, 18-29 yaş aralığındaki erkeklerde ise yaklaşık yüzde 5.000'lik bir artış yaşandığını gözler önüne serdi.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun korkunç zararı: Bilim insanları endişe verici buluyor - 3

DEHB'li bireyler, genellikle yüksek enerjiye sahip olup ilgilerini çeken konulara yoğunlaşabilirler ancak sıradan görevlere odaklanmakta zorlanabilirler. Bu durum; dürtüsellik, huzursuzluk, planlama, zaman yönetimi sorunlarına yol açabileceği için okulda ve işte başarısızlığa zemin hazırlayabilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun korkunç zararı: Bilim insanları endişe verici buluyor - 4

King’s College London’dan Prof. Philip Asherson, bu araştırmayı DEHB'deki yüksek ölüm oranlarını ve daha kısa yaşam süresini vurgulayan önemli bir çalışma olarak değerlendirdi.

DEHB, aynı zamanda sigara içme, obezite, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilidir. Bu bireylerin aşırı yeme, sigara içme gibi sağlıksız alışkanlıklara ve riskli davranışlara daha yatkın oldukları da bilinir.

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