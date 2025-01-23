Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun korkunç zararı: Bilim insanları endişe verici buluyor

University College London tarafından yürütülen analizde, DEHB’li erkeklerin ortalama yaşam süresinin 4 buçuk ila 9 yıl, kadınların ise 6 buçuk ila 11 yıl daha kısa olduğu bulundu.

Profesör Josh Stott, "DEHB tanısı konmuş bazı yetişkinlerin, beklenenden daha kısa bir ömür sürdüklerini görmek, gerçekten endişe verici'' dedi. DEHB'li bireylerin birçok güçlü yönü olduğunu ancak doğru destek ve tedaviyle başarılı olabileceklerini vurgulayan uzman isim, bu kişilerin çoğu zaman yeterli desteği alamadıkları için özsaygılarının düşük olduğunu ifade etti.