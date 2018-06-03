Dilan Çiçek Deniz: Dijital detoks yapıyorum

1 Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz Habertürk'e konuştu. Deniz bilinmeyenlerini anlattı.



İnternetsiz yaşayabilir misin?



- Alıştığım için artık internetsiz yaşayamam. Öyle krizlerim olmaz ama. Arada dijital detoks yapıyorum. İnsanların da rahat bir nefes alabilmesi için yapması gerektiğine inanıyorum. Çok yoğun çalıştığımdan sıklıkla yapamıyorum. Ancak birkaç ay önce 4 günlüğüne çevremdekilere haber verip telefonumu tamamen kapattım. Hiçbir şeye bakmayıp sadece kendimle oldum.



Nasıl hissettin?



- Çok iyi geldi. Başlarda zorlandım ama kendimi başka şeyler yapmaya ikna ettim. Okudum, yazılar yazdım.

2 WhatsApp gruplarından çıkamayanlardan mısın?



- Genelde sevdiklerimle konuşmayı, onlara vakit ayırmayı sevdiğimden çok kullanıyorum. Süre söylemek güç ama.

3 Set koşturmasından ne kadar vakit ayırıyorsun bilmiyorum ancak konserlere gider misin? Ne tür müzikler dinlersin?



- Bu ara çok konsere gidemedim. En son birkaç ay önce Çingeneler Zamanı filminin müziklerini yapan Goran Bregoviç’e gittim. Çok karışık bir müzik zevkim var. Annem blues dinletirdi ondan alışkanlık bende. Klasik müzik, akustik cover ve Türkçe indie parçaları severim.



Elektronik müzik dinleyicisi olduğunu sanıyordum... Sosyal medyada parti kızı imajın var.



- Öyle görünüyorum ama çok dinlemem. Ben ev kuşuyumdur.

4 Bir şey biriktiriyor musun?



- Kitaplarım dışında hiçbir şey biriktirmiyorum. Çok sık kitap okurum. Patti Smith, Salinger, Sylvia Plath severim.