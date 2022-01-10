Geçen ay reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, soluğu sevgilisinin memleketi İzlanda'da aldı. Eksi 11 derece havuza giren Deniz, o anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçen ay sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Deniz, reklam yönetmeni olan sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını vermişti. HALA ŞOKTAYIM!"\nÇift, evlilik teklifi sonrası Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştirmişti. 26 yaşındaki oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti. "HANIMLAR, BEYLER; KAYINPEDER!"\nDaha sonra sevgisiyle İzlanda'ya gidip Thor Saevarsson'ın ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı, "Hanımlar, beyler; kayınpeder!" notuyla yayınlamıştı. -11 DERECEDE HAVUZA GİRDİ Daha sonra İzlanda'da tatil yapan Deniz, -11 derecede havuz keyfi yaptı. Verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaşan ünlü oyuncunun bu karesi kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. SÜRPRİZ AŞK\nDilan Çiçek Deniz, yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bir derginin özel davetlisi olarak soluğu Bodrum'da alan çift, öpüşürken görüntülenmişti. Deniz, geçtiğimiz aylarda da sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikte kaldıkları otelin plajında objektiflere takılmıştı. Öte yandan 37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.