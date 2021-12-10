Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" dedi

Haberler 10.12.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 10:30

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor - 1

Oyuncu , geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını verdi.


Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor - 2

Evlilik teklifi sonrası Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor - 3

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Evlilik teklifini anlatan Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" şeklinde konuştu.


Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor - 4

Basın mensuplarının, "Evlilik tarihi belli mi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Daha belli değil, hayırlısı... Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" diye konuştu.


Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor - 5

Gazetecilerin teklif sonrası çifte nazar boncuğu hediye etmesinin ardından Saevarsson ise Türkçe, "Nazar değmesin..." dedi.

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