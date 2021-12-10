Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Evlilik teklifini anlatan Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" şeklinde konuştu.





