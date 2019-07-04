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Dilan Çiçek Deniz seçmelere katıldı

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İngiltere'de Sinbad filminin seçmelerine katıldı.

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    İki yıldır katıldığı Cannes Film Festivali’nde kırmızı halı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, burada yönetmen ve yapımcılarla tanışma fırsatı yakaladı.

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    Deniz, Cannes’da aldığı davet üzerine İngiltere de cast çalışmaları başlayan Sinbad filminin seçmelerine katıldı.


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    2020 yılında çekilecek film için kaydı alınan Deniz, Türkiye'de Ozan Açıktan’ın yönettiği ve Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ilk filminin çekimlerini de tamamladı.


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    24 yaşındaki genç oyuncu, ağustosta ise İngiltere ve ABD’deki ajanslarla görüşmelere gidecek.
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