Dilan Çiçek Deniz'in başvurduğu Victoria's Secret mankenlerini nasıl seçiyor?

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Victoria’s Secret modeli olmak isteyen ancak önümüzdeki yıl tekrar değerlendirmeye alınmasına karar verilen Dilan Çiçek Deniz'e meslektaşı Bensu Soral 'dan ve dünyanın en iyi mankenleri arasında gösterilen Tülin Şahin 'den destek geldi. İşte Victoria’s Secret'a katılmak isteyen mankenlerin seçim süreci.

2 Victoria’s Secret mankenleri denilince hepimizin aklına kusursuz vücut ölçüleriyle uzun boylu mankenler geliyor.

3 Ancak her uzun boylu zayıf manken de kadroda yer alamıyor. Defilede bir kez podyuma çıkmak bile modellikte sınıf atlamak olarak görülen Victoria’s Secret’ta yer almak için daha pek çok kriteri daha yerine getirmek gerekiyor.

4 Modellerine çok bağlı olan ve neredeyse her modelini bir marka haline getiren Victoria’s Secret yeni modellerini bünyesine katacağında onlara sadece 30 saniye veriyor.

5 Evet yanlış duymadınız! Sadece 30 saniye. Bu süreçte mankenler vücut kusurlarını ortaya çıkartan sert ışığın altında, iç çamaşırlarıyla jüriyi etkilemeye çalışıyor.

6 Defilenin yapımcısı Monica Mitro, "Orantılı görünen bir vücuda, güzel bir tene, harika bir kişiliğe sahip mankenler arıyoruz" diye konuşurken baş tasarımcı Sophia Neophitou ise "cezbedici" ve "kolayca hatırlanan" mankenler aradıklarını belirtiyor.

7 Kadroya dahil olabilmek için 1.76 boy minimum ölçüt sayılsa da marka kurallarını çoğu kez esnetiyor.

8 Örneğin, geçen yıl podyumda boy gösteren Cara Delevingne 1.73 boyunda.

9 Victoria’s Secret’ın senelerce baş mankenleri arasında yer alan Miranda Kerr ise 1.75 boyunda.

10 Marka kurallarını sadece boy konusunda esnetmiyor. Defilede yer almak isteyen onlarca Hollywood yıldızını geri çeviren Victoria’s Secret skandallarla dolu hayatı olan ünlüleri değil, sadece kendi mankenlerini ünlü yapıyor.

11 Ancak firma son dönemde skandallarıyla ünlü Kardashian ailesinin küçük kız kardeşleri Kendall Jenner’ı bünyesine kattı.

12 Bütün bunlara rağmen Victoria’s Secret kadrosunda yer alan mankenleri bile her sene tekrardan seçiyor.

13 Markaya yıllarını vermiş mankenler bile 20 kişilik jüri önünde uzun bir podyumda yürüyor.

14 Ve en küçük bir hataları yüzünden bile elenebiliyorlar.

15 Victoria’s Secret kriterleri arasında 18 yaşını doldurmak da var. 12 yaşında keşfedilen markanın eski modellerinden Isabeli Fontona Victoria’s Secret defilesine çıktığında 16 yaşındaymış. Fontana, “Daha göğüslerim tam çıkmamıştı ama sutyen tanıtıyordum. O pozlar yasaklandı. Sonrasında ABD’de iç giyim defileleri için 18 yaş şartı geldi” diyor.

16 Ayrıca İngilizce okuyup konuşabilmek, Victoria’s Secret magazaları ya da firma ortaklarından hiçbiriyle ilişkisi olmamak, hiçbir sabıka kaydının bulunmaması ve sağlıklı olmak Victoria’s Secret’ın aradığı diğer özelliklerden.

17 Özellikle kanatlarının tasarımıyla ünlü olan Victoria's Secret kostüm çalışmalarına aylar öncesinden başlıyor. Her modelin vücut hatlarına ve beden ölçülerine göre ayrı ayrı dikilen çamaşırlar defalarca prova edildikten sonra hazır hale geliyor.

18 Bu yıl Paris'te düzenlenecek defile için de kanatlar hazırlanmaya devam ediyor. Alessandra Ambrosio " Waiting in the wings" notuyla paylaştığı fotoğrafla defilede takacağı kanat hakkında ipucu verdi.

19 MANKENLER DEFİLEYE NASIL HAZIRLANIYOR? Defile öncesinde modeller yoğun bir hazırlık aşamasından geçiyorlar. Göz altı morlukları, sivilceler itinayla kapatılıp kusursuz bir görünüm için ne gerekirse yapılıyor.

20 Doğal, parlak ve havalı saçlar için de büyük bir ekip kuliste çalışıyor.

21 Normalde spor spordan koşan mankenler defileye az bir zaman kala özel hocalarıyla birlikte kampa giriyorlar.

22 Genellikle ağırlık ve kardiyo egzersizleri üzerinde yoğunlaşıyorlar.

23 Normalde mankenler "aç değiliz" imajı verse de defileye 1 ay kala tatlı ve şeker tamamen yasak.

24 Daha çok sıvı ağırlıklı beslenen modeller ciltlerini taze tutmak için özel kürler uyguluyor.

25 Bu yıl da aralık ayında düzenlenecek defile için mankenler çalışmalara başladı bile.

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