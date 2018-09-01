Dilan Çiçek Deniz'in Victoria’s Secret heyecanı

1 Geçen yaz oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angelas’ta dünyanın en büyük ve en önde gelen ajanslarından biri ile çalışmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, bu yaz da tekrar hem tatil hem iş görüşmeleri için gittiği şehirde başvurduğu Victoria’s Secret seçmeleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

2 Deniz, bütün dünyadan yüzlerce modelin katıldığı seçmelerden çok az kişi arasından New York’a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti.





3 Seçmeler sırasında New York basınının yoğun ilgi gösterdiği Dilan Çiçek Deniz, bu görüşme sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde olumlu sonuç olur ise tüm dünyada yılbaşı gecesi yayınlanan Victoria’s Secret Moda Şovu defilesinde dünyaca ünlü modeller ile yürüyecek ilk Türk Victoria’s Secret meleği olacak.







4 2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra modellik yapmayan ve oyunculuk kariyerine yoğunlaşan Dilan Çiçek Deniz seçmelere davet edilen ilk Türk oldu.





5 HaberTürk'ün haberine göre Dilan Çiçek Deniz

“Eğer defilede yer alma fırsatı yakalarsam yurtdışında oyunculuk kariyerime adım atmam için çok önemli bir şans olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım. Çok önemli kişiler ile tanıştım” dedi.











6 DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?



Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünde sürdüren Dilan Çiçek Deniz, asıl istediği bölümün karşılaştırılmalı edebiyat olduğuna karar verdi ve tekrar sınava girip bu bölüme geçiş yaptı





7 Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. Yarışmada 2. olan Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'yi 2015 yılında Miami'de düzenlenen kainat güzellik yarışmasında temsil etti.



