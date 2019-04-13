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Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu

Rol aldığı Çukur dizisinden ayrılan Dilan Çiçek Deniz, izleyici karşısına bu kez beyazperdede çıkacak.

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    Birkan Sokullu ile ilişkisini bitiren Çukur'un Senası Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi belli oldu.
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    24 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstleneceği aşk filminde başrolü üstlenecek.
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    Uzun süredir çalışmaları süren ve bir yol hikâyesi üzerine kurulu aşk filminde Deniz’e kimin eşlik edeceği ise henüz belli değil. 

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    Geçtiğimiz yaz Los Angeles’a giden ve bir süre The American Academy of Dramatic Art’ta oyunculuk eğitimi alan Deniz, çekimler başlamadan önce yine Amerika’ya gidecek.

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    Yaz tatilini Los Angeles’ta geçirecek olan ünlü oyuncu, aynı zamanda geçtiğimiz sene anlaşma imzaladığı Amerika’nın önde gelen ajanslarından Elite Model Los Angeles’la görüşmeler yapacak.
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