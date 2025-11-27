Dilan Telkök ile Berkay Hardal korkuttu: Büyük bir trafik kazası geçirdik
27.11.2025 10:37
NTV - Haber Merkezi
2019 yılından beri mutlu bir evlilikleri olan Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama Telkök'ten geldi.
"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu. Pandemi döneminde nikah kıyan ve düğün yapamayan ünlü çift, 2021 yılında düğün de yaptı.
BİR ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Mutlu birliktelikleri süren Dilan Telkök ile Berkay Hardal, geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba oldu. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeklerine Noyan adını verdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.
"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"
Takipçilerinden kendisine gelen mesajlar sonrası açıklama yapan Dilan Telkök Hardal, paylaşımına şu notu düştü:
"Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış."