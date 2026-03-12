Dilan ve Engin Polat'ın meşhur kırmızı Ferrari'si satışta. İşte istenen dikkat çekici rakam
12.03.2026 09:41
NTV - Haber Merkezi
Kara para aklama davasıyla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur kırmızı Ferrari'sinin satışa çıktığı tahmin ediliyor. Polat çifti gözde arabaları için 38 milyon 500 bin Türk Lirası istiyor.
Bir dönem sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça çok konuşulan ardından da geçirdikleri kara para aklama davasıyla gündem bomba gibi düşen Dilan Polat ve Engin Polat'ın "yeni hayatları" da oldukça takip ediliyor.
Kara para aklama davasında aylarca hapis yatan Polat Çifti, 2023 yılındaki büyük operasyonda yediemin otoparkına çekilen ve ardından geri alınan meşhur lüks araçların en dikkat çekici olanı satmaya hazırlanıyor.
İddialara göre Engin Polat, bir dönem zenginlik gösterilerinin başrolünde yer alan Ferrari marka aracını dikkat çekici bir bedelle satışa sundu.
Sosyal medyada hızla yayılan ilan görüntülerine göre, Polat ailesinin kırmızı Ferrari'si, 38 milyon 500 bin TL fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. İlanın bizzat Engin Polat tarafından verildiği tahmin ediliyor.
DİLAN-ENGİN POLAT DAVASINDA NE OLMUŞTU?
2023 yılında "Kara para aklama", "Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Yasa dışı bahis" suçlamalarıyla tutuklanan çift, yaklaşık 9 ay cezaevinde kalmıştı. 2024 yılında tahliye edilen ve yargılamaları tutuksuz devam eden ikili, şirketlerinin yönetimini geri almış ve ticari faaliyetlerine Ataşehir'deki merkezlerinden devam etme kararı almıştı.