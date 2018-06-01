NTV

Dilek Serbest'in saçlarına ne oldu?

Dilek Serbest, geçen gün arkadaş grubuyla buluşmak için gittiği Nişantaşı’nda görüntülendi. Serbest'in yeni imajı şaşırttı.

  • 1

    Dilek Serbest, önceki gün arkadaş grubuyla buluşmak için gittiği Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

  • 2

    Kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, bunun zorunlu bir imaj olduğunu söyledi:
  • 3

    “İsteyerek kestirmedim, kuaför kurbanıyım. Yanlış uygulama yüzünden saçlarım yandı. Ama saç takıntım yok, ben böyle de mutluyum.”
  • 4

    İşte Dilek Serbest'in önceki imajından kareler...
  • 5

    Dilek Serbest kimdir?

    Dilek Serbest kimdir?

    İzmir doğumlu manken ve oyuncu Dilek Serbest'in rol aldığı filmler ve diziler



    2016 - Mor Ufuklar
    2014 - Ulan İstanbul
    2014 - Meleklerin Mucizesi
    2014 - Kara Para Aşk 2. Sezon
    2014 - Diriliş: Ertuğrul
    2012 - Fetih
    2011 - Şüphe
    2010 - Kanıt
    2008 - Dedektif Biraderler
    2007 - Gurbet Yolcuları (Perhan)
    2006 - Tramvay
    2006 - Kaybolan Yıllar
    2005 - Gümüş
    2004 - Büyü
    2003 - G.O.R.A
    2002 - Yarım Elma

  • 6

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin