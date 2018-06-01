Dilek Serbest'in saçlarına ne oldu?
Dilek Serbest, geçen gün arkadaş grubuyla buluşmak için gittiği Nişantaşı’nda görüntülendi. Serbest'in yeni imajı şaşırttı.
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1Dilek Serbest, önceki gün arkadaş grubuyla buluşmak için gittiği Nişantaşı’nda objektife yansıdı.
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2Kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, bunun zorunlu bir imaj olduğunu söyledi:
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3“İsteyerek kestirmedim, kuaför kurbanıyım. Yanlış uygulama yüzünden saçlarım yandı. Ama saç takıntım yok, ben böyle de mutluyum.”
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4İşte Dilek Serbest'in önceki imajından kareler...
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Dilek Serbest kimdir?
İzmir doğumlu manken ve oyuncu Dilek Serbest'in rol aldığı filmler ve diziler
2016 - Mor Ufuklar
2014 - Ulan İstanbul
2014 - Meleklerin Mucizesi
2014 - Kara Para Aşk 2. Sezon
2014 - Diriliş: Ertuğrul
2012 - Fetih
2011 - Şüphe
2010 - Kanıt
2008 - Dedektif Biraderler
2007 - Gurbet Yolcuları (Perhan)
2006 - Tramvay
2006 - Kaybolan Yıllar
2005 - Gümüş
2004 - Büyü
2003 - G.O.R.A
2002 - Yarım Elma
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