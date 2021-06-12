Diletta Leotta ve Can Yaman da tribündeydi: Biri sevindi biri üzüldü

Evlilik yolunda olan İtalyan spiker Diletta Leotta ile Can Yaman Türkiye-İtalya maçında tribündeydi. Sevinç yaşayan Leotta, maç sonu Yaman'ın yüzünde maskeli ve üzgün halini yayınladı.

Abone ol Paylaş









12.06.2021 - 09:32

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelirken ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta da karşılaşmayı sevgilisiyle birlikte tribünden izledi.







Sevgilisi Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.







Karşılaşma öncesi Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Leotta, İtalya'nın bulduğu gollerin ardından büyük mutluluk yaşadı. Ünlü spiker sevgilisi Yaman'ın maç sonu maskenin yüzünde olduğu bir kareyi de yayınladı.

İkiliye Roma Olimpiyat Stadı'nda Türk taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.







Karşılaşmayı izlemek için tribüne gelen Türk taraftarlar ikilinin fotoğraflarını çekti.