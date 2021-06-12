Diletta Leotta ve Can Yaman da tribündeydi: Biri sevindi biri üzüldü

Evlilik yolunda olan İtalyan spiker Diletta Leotta ile Can Yaman Türkiye-İtalya maçında tribündeydi. Sevinç yaşayan Leotta, maç sonu Yaman'ın yüzünde maskeli ve üzgün halini yayınladı.

12.06.2021 - 09:32 | Son Güncelleme : 12.06.2021 - 09:33

Diletta Leotta ve Can Yaman da tribündeydi: Biri sevindi biri üzüldü - 1
EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelirken ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta da karşılaşmayı sevgilisiyle birlikte tribünden izledi.


Diletta Leotta ve Can Yaman da tribündeydi: Biri sevindi biri üzüldü - 2
Sevgilisi Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.


Diletta Leotta ve Can Yaman da tribündeydi: Biri sevindi biri üzüldü - 3
Karşılaşma öncesi Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Leotta, İtalya'nın bulduğu gollerin ardından büyük mutluluk yaşadı. Ünlü spiker sevgilisi Yaman'ın maç sonu maskenin yüzünde olduğu bir kareyi de yayınladı.
Diletta Leotta ve Can Yaman da tribündeydi: Biri sevindi biri üzüldü - 4
İkiliye Roma Olimpiyat Stadı'nda Türk taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.


Diletta Leotta ve Can Yaman da tribündeydi: Biri sevindi biri üzüldü - 5
Karşılaşmayı izlemek için tribüne gelen Türk taraftarlar ikilinin fotoğraflarını çekti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER