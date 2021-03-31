Dior ile UNESCO güçlerini birleştiriyor

Moda devi Dior ile UNESCO cinsiyet eşitliği konusunda iş birliği yapıyor. Online olarak düzenlenecek etkinlikte kadın, cinsiyet eşitliği ve kişisel farkındalık gibi konular ele alınacak.

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31.03.2021 - 09:28

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir topluma bağlılık hedefi olan Dior ile UNESCO güçlerini birleştirme kararı aldı.







UNESCO'nun simgesi amfi tiyatroda gerçekleşecek ve dijital olarak yayınlanacak özel organizasyonda, Dior projesinin Kadın Liderliği ve Sürdürülebilirlik başlıklı 2021 eğitim yılı lansmanını yapılacak.







25 ülkeden 1500 genç ve yetenekli kadın, cinsiyet eşitliği ve kişisel farkındalık gibi anlamlı temalar etrafında düzenlenen bu etkinliğe katılacak.







Aralarında Goncourt Edebiyat Ödülü sahibi Leïla Slimani gibi isimlerin de olduğu ilham verici sesler düşüncelerini aktaracak.







31 Mart'ta düzenlenecek etkinlik, online platformlar ve UNESCO ile Dior'un YouTube kanallarından da takip edilebilecek.

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