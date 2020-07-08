Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları

Dior, önceki gün Sonbahar / Kış 2020 haute couture koleksiyonunu geleneksel bir defileyle tanıtmak yerine, İtalyan film yapımcısı Matteo Garrone tarafından çekilen kısa filmle, tamamen dijital formatta tanıttı.

Fransız moda evi Christian Dior’un yaratıcı yönetmeni Maria Grazia Chiuri’nin tasarladığı kıyafetlerin minyatür kopyaları hazırlandı. Her bir elbise, Dior atölyesinde orijinal boyutundan yüzde 40 daha küçük olarak dikildi. Tek tek elle dikilen mini elbiseler minyatür mankenlere giydirilerek tanıtım filminde gösterildi.