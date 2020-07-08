Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları

ntv.com.tr - Reuters 08.07.2020 - 11:03

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 1

Dünyaca ünlü moda evi Dior, Dijital Moda Haftası olara düzenlenen Paris Haute Couture Moda Haftası için minyatür kıyafetler tasarladı.

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 2

Corona virüs salgını nedeniyle gösterişli defilelerin yapılamadığı, sanal gösterilerin düzenlendiği moda dünyasında Dior’un minyatür tasarım girişimi ilgiyle karşılandı.

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 3

Dior, önceki gün Sonbahar / Kış 2020 haute couture koleksiyonunu geleneksel bir defileyle tanıtmak yerine, İtalyan film yapımcısı Matteo Garrone tarafından çekilen kısa filmle, tamamen dijital formatta tanıttı.

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 4
Fransız moda evi Christian Dior’un yaratıcı yönetmeni Maria Grazia Chiuri’nin tasarladığı kıyafetlerin minyatür kopyaları hazırlandı. Her bir elbise, Dior atölyesinde orijinal boyutundan yüzde 40 daha küçük olarak dikildi. Tek tek elle dikilen mini elbiseler minyatür mankenlere giydirilerek tanıtım filminde gösterildi.
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 5

Le Mythe Dior (Dior Miti) başlıklı kısa film, deniz kızları ve periler gibi klasik mitolojik karakterlerin couture elbiseleri giymiş şekilde görüldüğü bir fantezi dünyasında geçiyor.

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 6

Üretilen 37 minyatür elbise daha sonra markanın dünyadaki üst düzey müşterilerine gönderilecek.

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 7

Koleksiyonun tasarımcısı Maria Grazia Chiuri Roma’da karantinada çalışarak koleksiyon hazırlamanın farklı bir deneyim olduğunu belirtti.

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 8

Chiuri, Dior’un minyatür mankenler için hazırladığı koleksiyonla geleneklerin halen hayatta olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 9
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 10
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 11
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 12
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 13
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 14
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları - 15

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