Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları

ntv.com.tr - Reuters 08.07.2020 - 11:03
Dünyaca ünlü moda evi Dior, Dijital Moda Haftası olara düzenlenen Paris Haute Couture Moda Haftası için minyatür kıyafetler tasarladı.
Corona virüs salgını nedeniyle gösterişli defilelerin yapılamadığı, sanal gösterilerin düzenlendiği moda dünyasında Dior’un minyatür tasarım girişimi ilgiyle karşılandı.
Dior, önceki gün Sonbahar / Kış 2020 haute couture koleksiyonunu geleneksel bir defileyle tanıtmak yerine, İtalyan film yapımcısı Matteo Garrone tarafından çekilen kısa filmle, tamamen dijital formatta tanıttı.
Le Mythe Dior (Dior Miti) başlıklı kısa film, deniz kızları ve periler gibi klasik mitolojik karakterlerin couture elbiseleri giymiş şekilde görüldüğü bir fantezi dünyasında geçiyor.
Üretilen 37 minyatür elbise daha sonra markanın dünyadaki üst düzey müşterilerine gönderilecek.
Koleksiyonun tasarımcısı Maria Grazia Chiuri Roma’da karantinada çalışarak koleksiyon hazırlamanın farklı bir deneyim olduğunu belirtti.
Chiuri, Dior’un minyatür mankenler için hazırladığı koleksiyonla geleneklerin halen hayatta olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.