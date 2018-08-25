Diriliş Ertuğrul oyuncuları Malazgirt kutlamalarında

Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeniden dirilişine ve ayağa kalkmasına vesile olacak, bu bilinci ve medeniyet şuurunu kuşanacak bir heyetlerinin ve gençliğin bulunduğunu söyledi.

Bugün Diriliş dizisi ekibinin de Ahlat'a geldiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki onlar da Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasında, milli ruhun, medeniyet şuurunun ve tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile oldular. Tarihteki karakterleri bu ülkenin gençliğine örnek olacak ve 'tarihte böyle kahramanlarımız vardı' dedirtecek bir davranış gösterdiler. Bugün de obamızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz, yeni sezonda başarılar diliyoruz. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması, yeniden büyük Türkiye için Kubbet-ül İslam şehri Ahlat'ta hep birlikte 'Ya Hak' diyelim."