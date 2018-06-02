Diriliş Ertuğrul’un Sungurtekin’i: Setlerde parmaklarımız yaralanıyor, atlarla yuvarlanıyoruz

Bütün ülkelerin bütün coğrafyaların kendi kahramanlarını anlatma istekleri olduğunu belirten oyuncu Erdemir dizinin çekilme nedenini şöyle anlattı:

“Bu, ozanlar üzerinden olur, şiirler üzerinden olur, destanlar üzerinden olur yani bu hep olacaktır. Bugün sinema televizyon üzerinden oluyor yarın ne üzerinden olur bilmiyorum ama herkes kendi hikayesini anlatmak ister. Bunu birilerinin anlatması gerekiyordu. Bu biziz. Geçmişte bunlar denenmedi mi denendi. Yüzlerce defalarca denendi. Ama Diriliş dizisi ile iyi bir iş çıktı. Bundan önceki tüm işlerden çok daha farklı bir prodüksiyon çıktı. Çok daha temiz çok daha inandırıcı karşısındaki seyircisine saygı duyan bir iş çıktı. Yani biz de yapabiliyormuşuz işte.”