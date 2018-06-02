Diriliş Ertuğrul’un Sungurtekin’i: Setlerde parmaklarımız yaralanıyor, atlarla yuvarlanıyoruz
İHA
Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin karakterini oynayan Sezgin Erdemir, “Setlerde parmaklarımız yaralanıyor. Çamurların içerisine gerçekten giriyoruz. Atlarla yuvarlanıyoruz. Yani bunları yerimize bir başkası değil biz yapıyoruz” dedi.
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1Fatsa Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Sungurtekin karakteri Sezgin Erdemir, Sivas Valisi karakteri Burak Demir ve Kayraldı karakteri Ali Başar, İrsel Çivit modaretörlüğünde Fatsalılarla söyleyişi gerçekleştirdi.
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2Fatsa halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul dizisi projesinin ortaya çıkış nedenlerini anlattılar.
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3Sezgin Erdemir bir seyircisinin "Diriliş Ertuğrul dizisi neden yapıldı?" sorusunu cevapladı.
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Bütün ülkelerin bütün coğrafyaların kendi kahramanlarını anlatma istekleri olduğunu belirten oyuncu Erdemir dizinin çekilme nedenini şöyle anlattı:
“Bu, ozanlar üzerinden olur, şiirler üzerinden olur, destanlar üzerinden olur yani bu hep olacaktır. Bugün sinema televizyon üzerinden oluyor yarın ne üzerinden olur bilmiyorum ama herkes kendi hikayesini anlatmak ister. Bunu birilerinin anlatması gerekiyordu. Bu biziz. Geçmişte bunlar denenmedi mi denendi. Yüzlerce defalarca denendi. Ama Diriliş dizisi ile iyi bir iş çıktı. Bundan önceki tüm işlerden çok daha farklı bir prodüksiyon çıktı. Çok daha temiz çok daha inandırıcı karşısındaki seyircisine saygı duyan bir iş çıktı. Yani biz de yapabiliyormuşuz işte.”
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5Erdemir ayrıca, “Bunu kağıt üzerinde beş sene önce birileri anlattığında ‘Ya abi güzel hikaye de ne çıkacak ortaya? Bir komedi çıkmasın, uyduruk uyduruk tahta kılıçlarla vurulmasın.’ Bizim setlerde parmaklarımız yaralanıyor. Çamurların içerisine gerçekten giriyoruz. Atlarla yuvarlanıyoruz. Yani bunları yerimize bir başkası değil biz yapıyoruz” dedi.