Diriliş Ertuğrul'un Sultan Alâeddin'i Burak Hakkı ayrıldı mı? (Oyuncular, rolleri ve karakterleri)

1 SULTAN ALAEDDİN (Burak Hakkı) Diriliş Ertuğrul'da Sultan Alâeddin karakterine hayat veren Burak Hakkı projeye veda etti. 45 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan, "Sultan Alâeddin gibi muhteşem bir rol verildiği için yapımcımız Mehmet Bozdağ'a, yönetmenimiz Metin Günay ve Ahmet Bey'e, tüm oyuncu arkadaşlarıma, disiplinli set ekibimize ve asıl başrol olan Diriliş Ertuğrul izleyicilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak veda mesajı yayınladı. Diziye geçtiğimiz günlerde ise dört yeni isim dahil olmuştu. İşte o isimler...

2 MAHPERİ SULTAN (Sinem Uslu) Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümleri için Hasan Küçükçetin’in ardından Sinem Uslu, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu.



Sinem Uslu diziye “Mahperi Sultan” karakteriyle dahil oldu. Uslu daha önce rol aldığı Ayla, Yusuf Yusuf filmleri ile Kiralık Aşk ve Paramparça dizileriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

3 GÜNALP (Engin Öztürk) Engin Öztürk daha önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Dizisi’nde 2. Selim karakteri, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Hatırla Gönül ve Yüksek Sosyete dizileriyle dizi severlerin beğenisini kazanırken oynağı karakterlerle Türkiye kadar Ortadoğu ülkelerinde de tanınmıştı.

4 Öztürk’ün, Diriliş Ertuğrul dizisinde “Günalp” adlı yeni bir karakteri canlandıracağı bildirildi.

5 ŞEHZADE GIYASEDDİN KEYHÜSREV (Burak Dakak) Ezel, Benim Adım Gültepe, Geniş Aile ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizileriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Burak Dakak ise Diriliş Ertuğrul'da Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev” karakterini canlandıracak.

6 ALTUN ABA (Hasan Küçükçetin) Daha önce yine bir tarihsel dizi olan Muhteşem Yüzyıl'da da rol Hasan Küçükçetin, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna dahil oldu.







7 Küçükçetin dizide Altun Aba rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçiren oyuncu, yaklaşık 30 kilo verip sakallarını da uzattı. İşte geçtiğimiz haftalarda yaşananlar...

8 Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz haftalardaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.



Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri TRT ekranlarında yayınlanan'un geçtiğimiz haftalardaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.

9 Bahadır Bey karakterine hayat veren Ertuğrul Postoğlu ve oğlu rolündeki Gürbey İleri, geçen hafta (17 Ocak Çarşamba) yayınlanacak yeni bölümde diziye veda etti. İşte Diriliş Ertuğrul oyuncu karakterleri...

10 GÜRBEY İLERİ Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet karakteriyle başarılı bir performans sergileyip adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Gürbey İleri, geçtiğimiz sezon Sevda Kuşun Kadında dizisinde rol almıştı. 29 yaşındaki oyuncu son rol aldığı dizi projesinin final yapmasının ardından Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon kadrosuna dahil olmuştıu.

11 OGÜN KAPTANOĞLU 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin oyuncu kadrosuna Ogün Kaptanoğlu da dahil oldu.



Son olarak Tek Türkiye, Karagül ve Deli Gönül dizileriyle ekranlara gelen Ogün Kaptanoğlu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde' Titan' karakterini canlandıracak.

12 'Titan' rolü için imaj değişikliğine giden usta oyuncu, 29 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak bölüm ile izleyici karşısında olacak.

13 ORHAN KILIÇ Türkiye’de bir süre dizilerde rol alamayınca ZDF’den gelen film teklifi üzerine bir yıl önce eşi ve oğluyla doğup büyüdüğü Berlin’e yerleşen oyuncu Orhan Kılıç, ekranlara döndü.



Son olarak 2015 yılında Kara Kutu dizisinde rol alan 42 yaşındaki Kılıç, Ali Eyüboğlu'nun haberine göre ‘Diriliş Ertuğrul'da ‘Atsız Bey’ karakteriyle ‘Aksakallıların adamı’ görevini yapacak. Dizinin yeni sezonu ise 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak.



92’nci bölümü yayınlanacak diziye Kılıç, 94’üncü bölümde olarak dahil olacak.

14 ASLIHAN GÜNER Şu sıralar 'Ver Kaç' isimli filmle beyazperdede boy gösteren Aslıhan Güner de yeni sezon öncesi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katılmıştı.

Daha önce Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela'nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan 29 yaşındaki oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.

15 ERTUĞRUL (Engin Altan Düzyatan) Süleyman Şah’ın ikinci evladı olan Ertuğrul, kahramanlara has olan kişilik kumaşını çocuk yaşlarından itibaren kuşanan bir yiğittir. O, hayalleri ve idealleri uğruna her türlü kavganın içine dalabilen, hiçbir zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç vurmayan, adaleti tesis için ölümü göze alabilen bir yiğittir.

16 URAL BEY ( Kürşat Alnıaçık) Ural Bey, Candar Bey’in büyük oğludur. Bozkırın kalbinde yetişmiş, bir savaşçıdır. Çavdar obasının baş alpıdır. Savaş ve vahşet onun iliklerine işlemiştir.

17 BURÇİN ABDULLAH 1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen Burçin Abdullah, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü mezunudur. 29 yaşındaki Abdullah, son olarak Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde rol almıştı. Abdullah diziye en son dahil olan isimlerden biri oldu.

18 HALİME (Esra Bilgiç) Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakâr, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekâsı sayesinde birçok problemin üstesinden gelir.

19 HAYME ANA (Hülya Darcan) Boy veren ve Kayı’yı bir arada tutan mayadır Hayme Ana. Hayme, oğlu Ertuğrul’un yolculuğunda, ona dualarıyla eşlik eyleyen eli öpülesi kadındır. İdareci yönü sayesinde meydana gelen her türlü ayrışmayı engelleyebilir.

20 ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK Diriliş Ertuğrul'da oynayacağı rolü için binicilik eğitimleri sırasında attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk iyileştikten sonra diziye katılmıştı. Son olarak 'Kendine İyi Bak' dizisinde rol alan Öztürk, Tefkur'un has adamı olarak dizide rol aldı.

21 BAMSI BEYREK (Nurettin Sönmez) Kayı gençleri içerisinde iyi derece kılıç kullanan bir yiğittir. İri cüssesi ve cesareti onu zorlu dövüşlerde ön plana çıkarır. Onun bu korkutucu görüntüsü altında ise iyi bir kalbi vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey’e koşulsuz bir sadakatle bağlıdır. Çift kılıçla savaşabilen korkusuz bir alptır.

22 TURGUT ALP (Cengiz Coşkun) Ertuğrul Bey’in en iyi dövüşen alplarından biridir. Zeki, sabırlı ve ketum bir yapıya sahiptir. Güçlü ve mücadeleci yapısı ona dövüşlerde avantaj sağlar. Dövüşler de balta kullanması, onu diğer alplardan ayıran bir özelliktir.

23 ARTUK (Ayberk Pekcan) Kayı obasındaki en ahlaklı ve faziletli beyidir. Tıp alanındaki ustalığı ve eğitimi onu akıl danışılan saygın biri yapar. Artuk her zaman sadık ve cesur biri olmuştur.

24 CANDAR (Erden Alkan) Çavdaroğlu Obasının beyi olan Candar Bey, bozkırın siyaset ocağında pişmiş bir Aslen Tatar olan bir Türkmen beyidir. Çağın siyasi ve askeri bilgi birikimine sahiptir.

25 ÇOLPAN (Gülçin Santırcıoğlu) Ural Beyin eşi olan Çolpan, aynı zamanda Karacahisar Kalesinin eski Tekfurunun kızıdır. Ural Bey’i, onunla birlikte yürüdükleri yolda, onun her türlü desteği verecek kadar çok sevmektedir.

26 ASLIHAN (Gülsim Ali İlhan) Aslıhan Ural Bey’in tek kızı ve en küçük çocuğudur. Kibar, naif ancak bu yapısından beklenmeyecek derecede iyi savaşçıdır.

27 BATUHAN (Osman Albayrak) Korkusuz, acımasız bir adamdır. Ural’ın yardımcısıdır. Özellikle Ural Bey’e sonuna kadar sadık bir savaşçıdır.

28 HANCI SİMON (Lebip Gökhan) İlk bakışta tipik bir hancı görünümündeki bu adam aslen bir şövalyedir. Çok kurnaz bir adamdır. Kimseyle işi yoktur.

29 TÜCCAR HASAN (Fırat Topkorur) Ticaret alanında söz sahibi olan Hasan, Hanlı Pazarın en zengin tüccarlarındandır.

30 AMANDA (Elif Sümbül Sert) Şuh bir kadın olan Amanda, tezgahında koku satarak pazarda varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Cesur bir kadın olsa da korunmaya muhtaçtır.

31 HAÇATURYAN USTA (Gökhan Bekletenler) Çok yetenekli bir ustadır. Hayatında bir çok dönüm noktası bulunan Haçaturyan Usta, tecrübesi ve yeteneği ile ön plana çıkmaktadır.

32 DÜNDAR ( Batuhan Karacakaya) Ertuğrul’un küçük kardeşidir. Abisine inancı tamdır.

33 GÜNDÜZALP (Yaman Tümen) Ertuğrul’un oğludur.

34 TRİSTAN (Serhat Barış) Köle tüccarıdır.

35 DEV ( Ekrem Türker) Simon’un hizmetkarı.

36 CAZGIR (Mehmet Cerrahoğlu) Simon’un hizmetkarı.

37 DOĞAN ALP (Cavit Çetin Güner) İsmiyle müsemmadır. İyi bir iz sürücüdür. İklimi, araziyi, bitkiyi ve coğrafyayı tanır. Doğan Alp, nice zorlu şartlarda bir çözüm bulma yeteneğine sahiptir. Ertuğrul’un can yoldaşı ve en güvendiği alpları (yiğitleri) arasındadır. Mizah yönü ise kuvvetliydi. Ertuğrul Bey (Engin Altan Düzyatan) ile yan yana çarpışan Doğan Alp, pusuya düşürülerek şehit oldu. Doğan Alp karakterine can veren Cavit Çetin Güner, böylece dizinin 83. bölümünde projeye veda etti.

38 MARİA (Sedef Şahin) Simon’un kardeşi olan Maria güzel bir kadındır. Ağabeyinin tüm işlerini ve ilişkilerini bilmektedir. Cinsi latiftir. Maria senaryo gereği Turgut Alp tarafından senaryo gereği öldürülerek diziye veda etti.

39 PHILIP (Cenk Kangöz) Handa güvenliği sağlama görevinde bulunur. Simon’un en güvendiği adamlardan biridir. Savaşçı yönü ön plana çıkmaktadır. Maria gbi 'Philip' karakteri de Turgut Alp tarafından senaryo gereği öldürülerek diziye veda etti.

40 Diriliş Ertuğrul'da "Aliyar" karakterine hayat veren Cem Uçan, Vasilyus'un adamları tarafından senaryo gereği öldürülerek projeye veda etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ Uçan için sosyal medyadan şu mesajı yayınladı: "Aliyar karakterini hakkıyla canlandıran değerli oyuncumuz Cem Uçan'a sanat hayatında başarılar dilerim."