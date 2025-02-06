Diş ağrısı kalp krizi işareti olabilir mi?

KALBİN ÜÇ BÜYÜK DÜŞMANI

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu’nun yaptığı bir araştırma, şekerli içeceklerin ne kadar egzersiz yapılırsa yapılsın kalp hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu. Sigara içmek, kan damarlarına zarar verir, kan basıncını artırır ve oksijen seviyelerini düşürür. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre neredeyse iki kat daha fazla kalp krizi geçirme riski taşır.

Ayrıca, öfkenin de kalp krizi veya felç geçirme olasılığını artırdığı biliniyor.