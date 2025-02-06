Diş ağrısı kalp krizi işareti olabilir mi?
Kalp kasına kan akışının aniden kesilmesiyle ortaya çıkan kalp krizi, kendisini genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme, baş dönmesi gibi belirtilerle ele verir. Ancak Dr. Guruprasad “Guru” Srinivasi, diş ağrısı ve mide bulantısı gibi semptomların da kalp krizinin habercisi olabileceğinin altını çiziyor. Kış aylarında kalp krizi oranlarının yükselişe geçtiğini ifade eden Dr. Srinivasi, bunun sebebinin vücudun soğukla başa çıkabilmek için daha fazla çalışması ve fiziksel aktivitelerin kalbi normalden daha çok zorlaması olduğunu söyledi. Soğuk havanın kan koyulaşmasına yol açarak pıhtılaşma riskini artırabildiğini belirten uzman isim, kalp krizi belirtilerinin özellikle kadınlarda daha farklı şekillerde görülebileceğini belirterek uyardı.
DİŞ AĞRISI
Kalbe giden kan akışı kısıtlandığında, ağrı sinyalleri dişlere iletilebilir. Ağrı kollarda, sırtta, çenede ve karında da hissedilebilir.