Diş çektirmek oruç bozar mı?
Diş çektirmek orucu bozmaz. Diş çektirmek orucu kendiliğinden geçersiz kılan bir eylem değildir. Dini kaynaklarda, orucu esas bozan şeylerin yemek, içmek ve cinsel ilişki olduğu belirtilir. Diş çekimi bu kapsamda yer almadığı için, tek başına orucu bozmaz. Ancak işlemin sırasında kanın veya kullanılan sıvıların yutulması durumunda oruç bozulmuş sayılır.
DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?Diş çektirirken ağızda biriken kanın yutulmamasına dikkat edilmesi gerekir. Kan veya sıvılar mideye ulaşmazsa oruç geçerliliğini korur. Diyanet’in ilgili açıklamalarında da diş çekiminin kendisinin orucu bozmadığı, fakat kan ve su yutmak gibi ihtimaller yüzünden dikkatli olunması gerektiği vurgulanır. Sonuç olarak, işlem tek başına oruca zarar vermez fakat sürece özen göstermek önemlidir.
ORUÇLUYKEN DİŞ ÇEKTİRMEK CAİZ Mİ?
Oruçlu iken diş çektirmek caiz kabul edilir ve bir yasaklama söz konusu değildir. Ağrı ya da başka bir rahatsızlık yaşandığında tedavi görmeyi ertelemek gerekmez. İslam âlimlerinin çoğu, diş çekimi gibi tıbbi müdahalelerin orucu doğrudan bozmadığını ifade eder. Temel ilke, vücuda besin niteliğinde bir madde girmemesi ve kan veya suyun yutulması gibi orucu bozacak unsurlardan kaçınılmasıdır. Diş çekimi sürecinde, lokal anestezi uygulamasının da oruca zarar vermediği yönünde görüşler bulunur. Fakat çekim esnasında kan yutma riski var diye bazı alimler ihtiyatı önerir. Yine de caizlik açısından bir sakınca olmaz ve tıbbi müdahale yapılabilir.
DİYANET’E GÖRE DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet’e göre diş çektirmek, orucu doğrudan bozmayan bir işlemdir. Kurumun resmi fetvalarında, sırf tedavi amacıyla diş tedavisi veya diş çekimi yaptırmanın orucu geçersiz kılmayacağı açıkça belirtilmiştir. Diyanet’in görüşü, besleyici ya da keyif verici hiçbir madde alınmadığı sürece orucun bozulmadığı yönündedir. Diş çekimi esnasında vurulan uyuşturucu iğne de gıda niteliği taşımadığı için orucu etkilemez. Yine de işlem sırasında ağza kaçabilecek kan, su veya ilaç benzeri şeyleri yutmaktan kaçınmak gerekir. Diyanet, imkânı olanların bu işlemleri iftardan sonra yaptırmasının daha sağlıklı olacağını vurgular ama gündüz vakti çekim de orucu doğrudan bozmaz.
DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZARSA KAZA GEREKİR Mİ?
Diş çektirme işlemi sırasında oruç bozulursa, bir günlük kaza orucu tutmak gerekir. Yani bozulan o günün yerine, başka bir günde yalnızca bir gün oruç tutularak telafi yapılır. Kan ya da su yutmak gibi bir sebeple oruç geçersiz olursa, kişi artık o gün oruçlu sayılmaz. Bu nedenle iftara kadar yeme ve içmeden uzak dursa bile, Ramazan sonrasında bir gün kaza etmek zorundadır. Kaza, kefaretten farklı olarak yalnızca o bozulan gün sayısı kadar tutulur. Diş çekimiyle ilgili bozulma genelde istem dışı gerçekleştiği için de kefaret yerine kaza orucu gerekir.