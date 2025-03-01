Diş çektirmek oruç bozar mı?

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUÇ İÇİN KEFARET GEREKTİRİR Mİ?

Diş çektirmek yüzünden oruç bozulduğunda kefaret orucu gerekmez. Kefaret, kasıtlı ve mazeretsiz şekilde oruç bozmak durumunda ortaya çıkar. Bir tedavi amacıyla diş çektirirken farkında olmadan kan veya su yutulursa, bu zorunluluk ya da hata kapsamına girer. Bu yüzden kefaret değil, sadece bir günlük kaza orucu tutulması yeterli olur. Oruçluyken ağrıyı dindirmek için diş çekimi yapmak da mazur görülen bir eylemdir. Kefaret orucunun 61 gün gibi uzun olmasının nedeni, bilerek ve isteyerek ciddi bir ihlal yapmaktır. Bu kapsamda, diş çektirme işleminde böyle bir durum söz konusu olmaz.



ORUÇLUYKEN DİŞ ÇEKTİRMEK İÇİN YAPILAN İĞNE ORUCU BOZAR MI?

DİŞ ÇEKTİRİRKEN YUTULAN KAN ORUCU BOZAR MI?

Diş tedavisi sırasında yapılan lokal anestezi iğnesi, orucu bozmaz. Bu iğne besin olarak kabul edilen bir madde içermediği için orucu geçersiz kılan unsurlar listesinde yer almaz. Diyanet’in görüşü, ağrı kesici ya da uyuşturucu özellikli enjeksiyonların oruca zararı olmadığı yönündedir. İslam uleması da iğnenin vücudu beslemediği sürece oruçla ilgili probleme yol açmayacağını belirtir. Bu nedenle diş çekimi yapılırken anestezi uygulanması normal kabul edilir. Ancak dişçi koltuğunda işlem sırasında dikkat edilmesi gereken asıl husus, kan veya su yutulmamasıdır. İğne tek başına orucu bozacak bir sebep sayılmaz.Diş çektirirken ağızda kan birikmesi kaçınılmazdır. Yine de bu kanın yutulmaması, orucun bozulmaması açısından çok önemlidir. Ağıza gelen kan, tükürükten fazla olduğu anda ve mideye gittiğinde oruç bozulmuş kabul edilir. İslam âlimleri, kanın içeriği ne kadar az ya da çok olursa olsun yutmaktan sakınmayı öğütler. Bazı fetvalar, tükürüğün içinde çok az oranda kalan kanın yutulmasının orucu bozmayabileceğini belirtir. Ancak riske girmemek için kanı sürekli tükürerek ağızdan uzaklaştırmak gerekir. Böylece diş çektirirken istenmeyen bir şekilde oruç da ihlal edilmemiş olur.