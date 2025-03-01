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Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi?

Diş tedavisi görenler oruç tutabilir. Diş tedavisi görenler oruç döneminde tedavi sürecinde kullanılan maddelerin boğaza kaçmamasına dikkat etmelidir. Özellikle ağız içi işlemlerde su, ilaç veya kan yutulmamalıdır.

Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi? - 1

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

 Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre, suyun veya diğer sıvıların yutulması orucu bozabilir. Lokal anestezi yapıldığında, besleyici özellik taşımadığı sürece oruç bozulmaz. Diş çekimi, dolgu veya kanal tedavisi gibi işlemlerde sıklıkla kanama görülür. Bu kanın yutulması sakıncalı kabul edilir. Tedaviyi yapan hekimin, işlemler sırasında ağız içinin temiz kalması için tükürmeyi sıkça hatırlatması önemlidir. Oruç açısından şüpheli durumlarda, tedavinin iftar sonrasına planlanması daha risksiz olur. Besin değeri olan ilaçlar veya serumlar damar yoluyla verilirse oruç zedelenebilir. Tedavinin acil olup olmadığı diş hekimiyle değerlendirilerek kararlaştırılmalıdır. Aşırı ağrı durumunda ağızdan alınacak ağrı kesiciler orucu bozabilir. İslam hukukuna göre bu durumda kazâ orucu veya diğer dini yükümlülükler söz konusu olabilir. Böyle durumlarda güvenilir kaynaklardan ve uzmanlardan bilgi almak yararlı görülür.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ ESNASINDA ANESTEZİ YAPTIRABİLİR Mİ?


Diş tedavisi görenler oruç esnasında lokal anestezi yaptırabilir. Çünkü lokal anestezinin besleyici bir niteliği yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, damar veya doku yoluyla besleyici özellik taşımayan ilaç enjeksiyonlarının orucu bozmadığı belirtilir. Diş tedavilerinde kullanılan lokal anestezi, sadece hedeflenen bölgeyi uyuşturur ve vücuda enerji vermez. Ancak genel anestezi almak gerektiğinde, damardan uygulanan destekleyici sıvılar devreye girebilir ve bu durum orucu bozabilir. Tedavinin aciliyet derecesi de önemlidir. Acil olmayan işlemlerin iftar sonrasına bırakılması yaygın bir uygulamadır. Ayrıca anestezi sonrası ağrıyı dindirmek için ağızdan ilaç kullanılması söz konusu olursa bu eylem orucu bozar. Tedavinin planlamasında hekimin önerileriyle birlikte dini hükümlerin dikkate alınması faydalıdır. Olası riskleri en aza indirmek adına soru işaretleri yaratan tüm hususlarda güvenilir bir kaynakla veya uzmanla görüşmek yararlı kabul edilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇLUYKEN DİŞ AĞRISI İÇİN NE YAPABİLİR?


Diş tedavisi görenler oruçlu iken diş ağrısı yaşadığında, öncelikle ağrının dayanılmaz bir boyutta olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğer hafif bir ağrı söz konusuysa, hekimin önerdiği hafifletici yöntemler kullanılabilir. Tuzlu suyla ağzı çalkalamak veya soğuk uygulama yapmak bazen geçici rahatlama sağlayabilir. Ancak bu süreçte ağrı kesici ilaçların ağızdan alınması orucu bozar. Çok şiddetli ağrılarda tedavinin ertelenmesi mümkün değilse ve ilaç kullanımına ihtiyaç duyuluyorsa orucun bozulması gerekebilir. Bu durumda kazâ orucu veya diğer dini sorumluluklar gündeme gelir. İşlem öncesinde diş hekimiyle görüşerek, ağrının temel nedeni ve yapılması gerekenler öğrenilmelidir. Yine de orucu muhafaza etmek isteyen kişiler tedavilerini iftar sonrasına bırakmayı tercih edebilir. Fakat kesin bilgi için Diyanet kaynaklarından ve uzman diş hekimlerinden görüş almak en doğru yaklaşım olarak kabul edilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ DÖNEMİNDE DİŞ ÇEKİMİ YAPTIRABİLİR Mİ?


Diş tedavisi görenler oruç saatlerinde diş çekimi yaptırabilir. Diş çekiminde kullanılan lokal anestezi, besleyici özelliği bulunmadığı için orucu bozmaz. Ancak diş çekimi sırasında ağız içinde kanama olur. Kanın yutulması oruç açısından sakıncalı görülür. Diş çekimi sonrasında da bir süre kanama devam edebilir. Bu kanın tükürülmesi ve yutulmasından kaçınılması büyük önem taşır. Eğer diş çekimi sonrası ağrı kesiciye ihtiyaç duyulursa, oruç saatinde ilaç almak orucu bozar. Acil olmayan diş çekimlerinin iftar sonrasına planlanması, oruç bütünlüğünü korumak açısından rahatlık sağlayabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, diş çekiminin orucu bozmaması için besleyici madde alınmamasına ve kan yutulmamasına dikkat çektiğini belirtir. Bu nedenle ağız hijyenini sağlamak ve hekim yönlendirmesine uymak önemlidir. Şüpheli durumlarda uzmanlardan ve dini kaynaklardan bilgi almak yararlı olabilir.

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Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi? - 2

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ TUTARKEN KANAL TEDAVİSİNE GİREBİLİR Mİ?

Diş tedavisi görenler oruç saatlerinde kanal tedavisine girebilir. Kanal tedavisi, dişin sinir dokusunu temizlemeyi ve diş kökünü sağlıklı şekilde kapatmayı amaçlayan bir işlemdir. Bu süreçte lokal anestezi uygulanırsa, besleyici niteliği olmadığı için orucu bozmadığı kabul edilir. Ancak kanal tedavisi esnasında kullanılan dezenfektan sıvılar, tükürük veya kanın yutulmamasına özen gösterilmelidir. İşlem sırasında boğaza kaçan sıvıların isteyerek yutulması orucu riske sokar. Kanal tedavisi genellikle uzun sürebilen ve birkaç seans gerektirebilen bir uygulamadır. Ağrı veya ilaç kullanımı gerektiğinde oruç riske atılabilir. Bu durumlarda tedavinin aciliyetine bakılarak, iftar sonrasına erteleme yoluna gidilebilir. Konuyla ilgili dini hükümler Diyanet’in resmi açıklamalarında bulunur ve hekim tavsiyeleriyle birlikte değerlendirildiğinde uygun planlama yapılabilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ İÇİN HANGİ İŞLEMLERE DİKKAT ETMELİDİR?


Diş tedavisi görenler oruç döneminde, kanama ve yutma riski barındıran işlemlere özen göstermelidir. Dolgu, kanal tedavisi veya diş çekimi gibi uygulamalarda işlem esnasında ağızda oluşan kan, tükürük ve kullanılan sıvılar yutulmadan dışarı atılmalıdır. Diyanet kaynakları, ağız yoluyla istenmeden de olsa kan yutulmasının orucu bozabileceğini ifade eder. Ayrıca besleyici serum veya damar yoluyla enerji sağlayan ilaçlar oruç açısından sakıncalı sayılır. Tedavi sürecinde yalnızca lokal anestezi yapılıyorsa bu genellikle orucu bozmaz. Ancak diş tedavisinden kaynaklanan ağrıları gidermek için ağızdan ilaç alınması durumunda oruç bozulur. Ağrı veya enfeksiyon riski fazla olan bir işlemde, orucun iftar sonrasında veya ramazan haricindeki günlerde yapılması daha uygun kabul edilir. Şüphe duyulan her konuda hekime ve güvenilir dini kaynaklara danışılması tavsiye edilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ SÜRESİNDE AĞIZ BAKIMINI NASIL YAPABİLİR?


Diş tedavisi görenler oruç saatlerinde de ağız bakımını özenle sürdürebilir. Diş fırçalama orucu bozmaz; fakat macun ve suyun boğaza kaçmamasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca diş ipiyle diş araları temizlenebilir. Diyanet kaynaklarına göre, boğaza madde kaçırma ihtimaline karşı tedbirli hareket etmek önemlidir. Ağız gargarası kullanımı sırasında sıvı yutulması riski bulunduğu için tercih edilmemesi veya iftardan sonra uygulanması önerilir. Diş tedavisi sırasında hekimin verdiği bakım talimatlarına uymak, ağızda bakteri birikimini engeller. Oruçlu iken suyla çalkalama yapılırsa, sıvı kesinlikle yutulmamalıdır. Bu sayede hem diş sağlığını korumak hem de orucu muhafaza etmek mümkün olur. Gerektiğinde detaylı temizlik ve ilaç kullanımı iftar sonrasına bırakılabilir. Böylelikle orucun bütünlüğü korunur ve ağız sağlığı ihmal edilmemiş olur.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ TUTARKEN İLAÇ KULLANMAK ZORUNDA KALIRSA NE OLMALIDIR?


Diş tedavisi görenler oruçlu olduğu sırada ağızdan ilaç kullanmak zorunda kalırsa, oruç bozulmuş sayılır. İslam hukukunda, besleyici olsun veya olmasın ağız yoluyla alınan her türlü ilacın orucu ihlal ettiği kabul edilir. Bu durum gerçekleşirse, kazâ orucu tutma yükümlülüğü doğar. Tedavi acil ve ertelenemez nitelikteyse, sağlık öncelik kazanır. Yine de hekimin reçete ettiği ilaçların iftar ile sahur arasına planlanması en uygun çözümdür. Diş tedavisi sonrası ağrıyı kontrol altına almak veya enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanımı gerekli olabilir. Bu ilaçlar oruç saatleri dışında alınırsa ibadet bütünlüğü korunur. Eğer sağlık durumu ağızdan ilaç alımını gerektiriyorsa, bu konuda uzman diş hekimi ve Diyanet kaynaklarıyla istişare yapılmalıdır. Gerekirse orucun ertelenmesi veya bozulduktan sonra kazâ edilmesi gibi yöntemler değerlendirilir.
Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi? - 3

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ SAATLERİNDE DOLGU YAPTIRABİLİR Mİ?

Diş tedavisi görenler oruç saatlerinde diş dolgusu yaptırabilir. Dolgu işlemi sırasında uygulanan lokal anestezi, besleyici bir etki taşımadığı için oruca zarar vermez. Tedavi esnasında ağız içinde kullanılan su veya tükürüğe karışan dolgudan arta kalan parçaların yutulmaması önemlidir. Dolgu işlemi genellikle kısa sürelidir; ancak dolgudan hemen sonra ağrı oluşursa ve ağrı kesici gerekirse ağızdan ilaç almak orucu bozar. Tedavi sırasında oluşan kan, tükürülerek ağızdan uzaklaştırılmalı, boğaza kaçmamasına özen gösterilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, ağızda kalan kanı yutmanın sakıncalı olduğunu ifade eder. Tedaviyi yapan diş hekiminin uyarıları da dikkate alınmalıdır. Oruçlu olduğuna dair bilgi verilince, hekim gerekli önlemleri alıp hastayı daha sık suyu tükürmeye yönlendirebilir. Şüpheli durumlarda daha fazla bilgi için dini kaynaklardan yararlanılabilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇLUYKEN DİŞ TEMİZLİĞİ YAPTIRMASI SAKINCALI MIDIR?


Diş tedavisi görenler oruç döneminde diş taşı temizliği veya benzeri temizlik işlemlerini yaptırabilir. Bu uygulamalar sırasında genelde lokal anestezi kullanılmaz ve besleyici herhangi bir madde kullanılmaz. En büyük risk, ağız içindeki suyun veya kanın yutulmasıdır. Diş taşı temizliği esnasında su spreyi ve özel aletler yardımıyla diş yüzeylerindeki tortular temizlenir. İşlem süresince ağızda biriken sıvıların sıkça tükürülmesi gerekir. Diyanet’e göre, bilerek ve isteyerek yutulan kan veya ilaçlı su orucu riske atar. Eğer dikkat edilirse orucun bozulması söz konusu olmaz. Ancak temizlik sonrası ağrı veya hassasiyet oluşursa, ağızdan ilaç almak orucu ihlal eder. Herhangi bir tereddüt halinde diş hekimi ve güvenilir dini kaynaklarla görüşerek karar verilmesi uygundur.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ BOZABİLECEK HUSUSLARDAN NASIL KAÇINABİLİR?


Diş tedavisi görenler oruç bütünlüğünü korumak için boğaza herhangi bir maddenin kaçmasını engellemelidir. Tedavi sırasında hekime oruçlu olunduğu mutlaka bildirilmelidir. Bu sayede su veya ilaç kullanımında, tükürük aspirasyonunda daha dikkatli davranılır. Lokal anestezi türü seçilirken besleyici maddeler kullanılmamasına özen gösterilir. Kanama ihtimali olan işlemlerde, kanın mutlaka tükürülerek ağız dışına atılması gerekir. Ağızdan antibiyotik, ağrı kesici veya benzeri ilaç alınması orucu bozar. Bu nedenle ilaç zamanlaması iftar ve sahur arasında planlanmalıdır. Damar yoluyla enerji veren serumlar orucun bütünlüğüne zarar verebilir. Kanal tedavisi, dolgu veya diş çekimi gibi işlemlerde, tükürme işlemi sık yapılmalı ve sıvılar asla yutulmamalıdır. Bu tedbirler alındığında orucun bozulması önlenebilir. Kararsız kalınan her durumda diş hekimi ve Diyanet gibi güvenilir mercilerle görüşmek önerilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇLUYKEN AĞIZ GARGARASI KULLANABİLİR Mİ?


Diş tedavisi görenler oruçluyken ağız gargarası kullanacaksa, gargaranın boğaza kaçmamasına özen göstermek zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, su veya antiseptik sıvının yutulması orucu geçersiz kılabilir. Gargara sırasında tükürükle karışan sıvı boğaza kaçarsa istenmeyen bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle uzmanlar, gargara gibi uygulamaların iftar veya sahur sonrası yapılmasını tavsiye eder. Acil bir ağız hijyeni ihtiyacı varsa, boğaza gitmeyecek şekilde çok dikkatli davranılmalıdır. Aksi takdirde oruçta şüpheli durum ortaya çıkabilir. Tedavi sonrası hekimin önerdiği gargaralar, enfeksiyonu önlemek adına önemli olabilir. Bu nedenle kullanım vakti, oruç bütünlüğünü koruyacak şekilde planlanmalıdır. Herhangi bir şüphe durumunda dini kaynaklara veya fetva mercilerine başvurmak yerinde olur.
Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi? - 4

DİŞ KANAMASI ORUCU ETKİLER Mİ?

Diş tedavisi görenler oruç sırasında dişten kaynaklanan kanamaları yutmadığı sürece genellikle oruç etkilenmez. Diyanet görüşlerine göre, kanın yutulması orucu bozabilir. Kanal tedavisi, diş çekimi veya diş taşı temizliği gibi uygulamalarda kanama oluşabilir. Tedavi esnasında ve sonrasında kanın farkında olmadan yutulması mümkündür. Bu riski azaltmak için ağız düzenli şekilde çalkalanabilir ve mümkün olduğunca sık tükürülerek temizlik sağlanır. Eğer diş kanaması yoğun ise ve sürekli ağızda birikiyorsa, hekimin de yardımıyla bir tampon veya benzeri yöntemler kullanılabilir. Kan yutmamaya özen gösterildiği sürece orucun bozulmayacağı belirtilir. Ancak tedavi süreci uzunsa ve ağrıyı bastırmak için ağızdan ilaç gerekirse oruç bozulabilir. Böyle durumlarda oruç yerine kazâ veya diğer dini yükümlülükler devreye girer.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ SIRASINDA AĞIZ SPREYİ KULLANABİLİR Mİ?


Diş tedavisi görenler oruç döneminde ağız spreyi kullanacaksa, spreyin içeriği ve uygulama şekli göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı spreyler ağız veya boğaz bölgesinde tedavi edici etki sağlamak için tasarlanır. Bu esnada sıvının küçük miktarları bile yutulursa oruç bozulabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, inhaler veya benzeri cihazların kullanımında bile boğaza madde inmesi durumuna dikkat çekmiştir. Diş tedavisi sonrası antiseptik sprey önerilmişse, genellikle iftardan sonra veya sahur öncesi kullanılması daha güvenli görülür. Ağız spreylerinin içinde besleyici ögeler bulunmasa bile, sıvının mideye ulaşması ihtimaline karşı titiz davranmak önemlidir. Tedavi aciliyeti varsa ve oruç bozulacaksa, bu konuda uzman görüşü ve dini hükümlere başvurmak gerekir. Sonrasında kazâ orucu veya diğer dini vecibeler gündeme gelebilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ DÖNEMİNDE ANTİBİYOTİK İHTİYACINI NASIL KARŞILAMALIDIR?


Diş tedavisi görenler oruç döneminde antibiyotik kullanma ihtiyacı duyarsa, ilacı iftar ile sahur arasında planlamalıdır. Ağız yolu ile alınan antibiyotikler orucu bozar. Diş apsesi veya ciddi enfeksiyon durumunda, antibiyotiğin düzenli aralıklarla alınması gerekir. Bu zorunluluk oruç tutmayı güçleştiriyorsa hekimle ve dini kaynaklarla görüşerek karar vermek yerinde olur. Antibiyotiğin enjeksiyon yoluyla uygulanması da söz konusu olabilir. Besleyici niteliği olmayan enjeksiyonlar orucu bozmayabilir; ancak bu konuda da hekimin ve Diyanet’in açıklamalarına bakmak gerekir. Tedavi acil değilse ramazan sonrasına ertelemek veya iftar saatlerini beklemek sıklıkla tercih edilir. Önemli olan, hem diş sağlığını korumak hem de ibadeti yerine getirirken hataya düşmemektir. Bu konuda uzman görüşleri ve güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda karar verilmelidir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ ESNASINDA DİŞ ÇÜRÜKLERİNE MÜDAHALE ETTİREBİLİR Mİ?


Diş tedavisi görenler oruç saatleri içerisinde çürük dişe müdahale ettirebilir. Çürüğün temizlenmesi ve dolgu yapılması genellikle lokal anestezi altında uygulanır ve besleyici bir yönü olmadığı için oruç açısından sakıncalı görülmez. Ancak işlem süresince tükürülmesi gereken maddelerin, örneğin çürük doku parçalarının ve sıvıların boğaza kaçmamasına özen göstermek gerekir. Ağrılı bir tedavi söz konusu ise ve daha sonra ağızdan ilaç kullanımı gerekirse oruç bozulabilir. Bu sebeple çok ilerlemiş ve ağrı yapan çürüklerde, iftar sonrası randevu almak yaygın bir tercihtir. Diyanet kaynakları, ağız yoluyla alınan her türlü sıvının orucu bozacağına dikkat çeker. Bu nedenle diş çürüğü müdahalesinde hekime oruçlu olunduğu bildirilerek uygun tedbirler alınması sağlanmalıdır.

Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi? - 5

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇLUYKEN DİŞ DOLGUSU MALZEMESİ YUTULURSA NE OLUR?

Diş tedavisi görenler oruçlu olduğunda diş dolgusu malzemesinin yanlışlıkla yutulması riski endişe yaratabilir. Diyanet kaynaklarına göre, yenilebilir veya besleyici niteliği olmayan yabancı maddelerin kazara yutulması orucu bozmayabilir. Yine de dolguda kullanılan malzemelerin yutulması tıbbi açıdan zararlı olabilir ve bu durum diş hekimince engellenmeye çalışılır. Tedavi esnasında ağza biriken materyalin sıkça tükürülmesi gerekir. Bilerek ve isteyerek yutulan bir madde ise orucu riske sokabilir. Dolgu sırasında çok küçük parçaların boğaza kaçma ihtimali vardır. Bu gibi durumlar genelde kasıtlı olmadığı için oruç saklı kalabilir. Yine de herhangi bir şüphe halinde Diyanet’in resmi görüşleri incelenebilir veya fetva mercilerinden bilgi alınabilir. Diş tedavisi öncesinde oruçlu olunduğu belirtilerek gerekli önlemler uygulanmalıdır.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLERDE ORUÇ İÇİN EN DOĞRU ZAMANLAMA NASIL OLMALIDIR?


Diş tedavisi görenler oruç bütünlüğünü korumak ve diş sağlığını ihmal etmemek için tedavi zamanlamasını doğru seçmelidir. Acil olmayan ve ertelenebilen uygulamaları iftar sonrasına bırakmak tavsiye edilir. Bu sayede lokal anestezi, ilaç kullanımını veya olası kanamaları daha rahat kontrol altına almak mümkün olur. Oruç saatlerinde yapılması gereken bir tedavi varsa, hekime önceden oruçlu olunduğu bildirilerek işleme uygun hazırlık yapılır. Kanama riski yüksek bir operasyon planlanıyorsa, iftar sonrası süre tercih edildiğinde orucun bozulması endişesi azalır. Ağrı kesici veya antibiyotik ihtiyacı oluştuğunda, bu ilaçlar iftarla sahur arasında kullanılabilir. Diyanet kaynakları ve uzman görüşleri, tedavi öncesi rehberlik için incelenmelidir. Böylece hem sağlığı koruyan hem de dini vecibeleri riske atmayan bir yaklaşım benimsenir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇLA İLGİLİ DİNİ HÜKÜMLERE NASIL ULAŞABİLİR?


Diş tedavisi görenler oruçla ilgili dini hükümlere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesi veya fetva hatları üzerinden ulaşabilir. Bu kaynaklarda orucu bozan ve bozmayan durumlar net olarak açıklanır. Ayrıca alanında uzman ilahiyatçıların yayınladığı kitaplar, makaleler veya fetva platformları da yol gösterici olabilir. Diş tedavisi esnasında hangi maddelerin yutulması orucu bozduğu, hangi işlemlerin enerji verici nitelik taşıdığı gibi detaylar bu kaynaklarda bulunur. İnternet ortamında çok sayıda yorum ve bilgi yer alsa da güvenilirliği kesin olmayan paylaşımlara karşı dikkatli olunmalıdır. Tedavinin içeriği ve kullanılan ilaçlar hakkında diş hekiminden bilgi aldıktan sonra, gerekli dini açıklamaları okumak daha sağlıklı bir tutumdur. Şüpheli bir durum varsa, yazılı kaynaklar veya telefonla ulaşılabilen danışma hatları kullanılabilir.

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ KONUSUNDAKİ YANLIŞ BİLGİLERDEN NASIL UZAK DURABİLİR?


Diş tedavisi görenler oruç ile ilgili konularda yanlış bilgilerin yaygınlaşması nedeniyle dikkatli davranmalıdır. Özellikle sosyal medyada veya kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek, ibadet bütünlüğünü tehlikeye atabilir. En güvenilir yöntem, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî açıklamalarına ve konunun uzmanı diş hekimlerinin değerlendirmelerine başvurmaktır. Bazı kaynaklar diş çekimi veya lokal anestezi konusunu genel geçer ifadelerle “her durumda bozar” veya “hiçbir şekilde bozmaz” şeklinde sunabilir. Oysa orucun bozulup bozulmaması uygulamanın detaylarına göre değişir. Yanlış bilgileri ayırt etmek için bilimsel ve dini dayanaklara sahip makaleler ve fetva metinleri incelenmelidir. Emin olunmayan konularda fetva hattı veya yüz yüze görüşme yoluyla resmî kurumlardan bilgi talep edilebilir. Bu şekilde hem sağlık hem de ibadet açısından doğru kararlar alınması kolaylaşır.
Kaynak: diyanet.gov.tr
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