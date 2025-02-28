Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi?
Diş tedavisi görenler oruç döneminde tedavi sürecinde kullanılan maddelerin boğaza kaçmamasına dikkat etmelidir. Özellikle ağız içi işlemlerde su, ilaç veya kan yutulmamalıdır.
DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre, suyun veya diğer sıvıların yutulması orucu bozabilir. Lokal anestezi yapıldığında, besleyici özellik taşımadığı sürece oruç bozulmaz. Diş çekimi, dolgu veya kanal tedavisi gibi işlemlerde sıklıkla kanama görülür. Bu kanın yutulması sakıncalı kabul edilir. Tedaviyi yapan hekimin, işlemler sırasında ağız içinin temiz kalması için tükürmeyi sıkça hatırlatması önemlidir. Oruç açısından şüpheli durumlarda, tedavinin iftar sonrasına planlanması daha risksiz olur. Besin değeri olan ilaçlar veya serumlar damar yoluyla verilirse oruç zedelenebilir. Tedavinin acil olup olmadığı diş hekimiyle değerlendirilerek kararlaştırılmalıdır. Aşırı ağrı durumunda ağızdan alınacak ağrı kesiciler orucu bozabilir. İslam hukukuna göre bu durumda kazâ orucu veya diğer dini yükümlülükler söz konusu olabilir. Böyle durumlarda güvenilir kaynaklardan ve uzmanlardan bilgi almak yararlı görülür.
DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ ESNASINDA ANESTEZİ YAPTIRABİLİR Mİ?
Diş tedavisi görenler oruç esnasında lokal anestezi yaptırabilir. Çünkü lokal anestezinin besleyici bir niteliği yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, damar veya doku yoluyla besleyici özellik taşımayan ilaç enjeksiyonlarının orucu bozmadığı belirtilir. Diş tedavilerinde kullanılan lokal anestezi, sadece hedeflenen bölgeyi uyuşturur ve vücuda enerji vermez. Ancak genel anestezi almak gerektiğinde, damardan uygulanan destekleyici sıvılar devreye girebilir ve bu durum orucu bozabilir. Tedavinin aciliyet derecesi de önemlidir. Acil olmayan işlemlerin iftar sonrasına bırakılması yaygın bir uygulamadır. Ayrıca anestezi sonrası ağrıyı dindirmek için ağızdan ilaç kullanılması söz konusu olursa bu eylem orucu bozar. Tedavinin planlamasında hekimin önerileriyle birlikte dini hükümlerin dikkate alınması faydalıdır. Olası riskleri en aza indirmek adına soru işaretleri yaratan tüm hususlarda güvenilir bir kaynakla veya uzmanla görüşmek yararlı kabul edilir.
DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇLUYKEN DİŞ AĞRISI İÇİN NE YAPABİLİR?
Diş tedavisi görenler oruçlu iken diş ağrısı yaşadığında, öncelikle ağrının dayanılmaz bir boyutta olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğer hafif bir ağrı söz konusuysa, hekimin önerdiği hafifletici yöntemler kullanılabilir. Tuzlu suyla ağzı çalkalamak veya soğuk uygulama yapmak bazen geçici rahatlama sağlayabilir. Ancak bu süreçte ağrı kesici ilaçların ağızdan alınması orucu bozar. Çok şiddetli ağrılarda tedavinin ertelenmesi mümkün değilse ve ilaç kullanımına ihtiyaç duyuluyorsa orucun bozulması gerekebilir. Bu durumda kazâ orucu veya diğer dini sorumluluklar gündeme gelir. İşlem öncesinde diş hekimiyle görüşerek, ağrının temel nedeni ve yapılması gerekenler öğrenilmelidir. Yine de orucu muhafaza etmek isteyen kişiler tedavilerini iftar sonrasına bırakmayı tercih edebilir. Fakat kesin bilgi için Diyanet kaynaklarından ve uzman diş hekimlerinden görüş almak en doğru yaklaşım olarak kabul edilir.
DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ DÖNEMİNDE DİŞ ÇEKİMİ YAPTIRABİLİR Mİ?
Diş tedavisi görenler oruç saatlerinde diş çekimi yaptırabilir. Diş çekiminde kullanılan lokal anestezi, besleyici özelliği bulunmadığı için orucu bozmaz. Ancak diş çekimi sırasında ağız içinde kanama olur. Kanın yutulması oruç açısından sakıncalı görülür. Diş çekimi sonrasında da bir süre kanama devam edebilir. Bu kanın tükürülmesi ve yutulmasından kaçınılması büyük önem taşır. Eğer diş çekimi sonrası ağrı kesiciye ihtiyaç duyulursa, oruç saatinde ilaç almak orucu bozar. Acil olmayan diş çekimlerinin iftar sonrasına planlanması, oruç bütünlüğünü korumak açısından rahatlık sağlayabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, diş çekiminin orucu bozmaması için besleyici madde alınmamasına ve kan yutulmamasına dikkat çektiğini belirtir. Bu nedenle ağız hijyenini sağlamak ve hekim yönlendirmesine uymak önemlidir. Şüpheli durumlarda uzmanlardan ve dini kaynaklardan bilgi almak yararlı olabilir.