Diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre diş tedavisi görenler oruç tutabilir mi?

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ TUTARKEN KANAL TEDAVİSİNE GİREBİLİR Mİ?

Diş tedavisi görenler oruç saatlerinde kanal tedavisine girebilir. Kanal tedavisi, dişin sinir dokusunu temizlemeyi ve diş kökünü sağlıklı şekilde kapatmayı amaçlayan bir işlemdir. Bu süreçte lokal anestezi uygulanırsa, besleyici niteliği olmadığı için orucu bozmadığı kabul edilir. Ancak kanal tedavisi esnasında kullanılan dezenfektan sıvılar, tükürük veya kanın yutulmamasına özen gösterilmelidir. İşlem sırasında boğaza kaçan sıvıların isteyerek yutulması orucu riske sokar. Kanal tedavisi genellikle uzun sürebilen ve birkaç seans gerektirebilen bir uygulamadır. Ağrı veya ilaç kullanımı gerektiğinde oruç riske atılabilir. Bu durumlarda tedavinin aciliyetine bakılarak, iftar sonrasına erteleme yoluna gidilebilir. Konuyla ilgili dini hükümler Diyanet’in resmi açıklamalarında bulunur ve hekim tavsiyeleriyle birlikte değerlendirildiğinde uygun planlama yapılabilir.





DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ İÇİN HANGİ İŞLEMLERE DİKKAT ETMELİDİR?

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ SÜRESİNDE AĞIZ BAKIMINI NASIL YAPABİLİR?

DİŞ TEDAVİSİ GÖRENLER ORUÇ TUTARKEN İLAÇ KULLANMAK ZORUNDA KALIRSA NE OLMALIDIR?

Diş tedavisi görenler oruç döneminde, kanama ve yutma riski barındıran işlemlere özen göstermelidir. Dolgu, kanal tedavisi veya diş çekimi gibi uygulamalarda işlem esnasında ağızda oluşan kan, tükürük ve kullanılan sıvılar yutulmadan dışarı atılmalıdır. Diyanet kaynakları, ağız yoluyla istenmeden de olsa kan yutulmasının orucu bozabileceğini ifade eder. Ayrıca besleyici serum veya damar yoluyla enerji sağlayan ilaçlar oruç açısından sakıncalı sayılır. Tedavi sürecinde yalnızca lokal anestezi yapılıyorsa bu genellikle orucu bozmaz. Ancak diş tedavisinden kaynaklanan ağrıları gidermek için ağızdan ilaç alınması durumunda oruç bozulur. Ağrı veya enfeksiyon riski fazla olan bir işlemde, orucun iftar sonrasında veya ramazan haricindeki günlerde yapılması daha uygun kabul edilir. Şüphe duyulan her konuda hekime ve güvenilir dini kaynaklara danışılması tavsiye edilir.Diş tedavisi görenler oruç saatlerinde de ağız bakımını özenle sürdürebilir. Diş fırçalama orucu bozmaz; fakat macun ve suyun boğaza kaçmamasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca diş ipiyle diş araları temizlenebilir. Diyanet kaynaklarına göre, boğaza madde kaçırma ihtimaline karşı tedbirli hareket etmek önemlidir. Ağız gargarası kullanımı sırasında sıvı yutulması riski bulunduğu için tercih edilmemesi veya iftardan sonra uygulanması önerilir. Diş tedavisi sırasında hekimin verdiği bakım talimatlarına uymak, ağızda bakteri birikimini engeller. Oruçlu iken suyla çalkalama yapılırsa, sıvı kesinlikle yutulmamalıdır. Bu sayede hem diş sağlığını korumak hem de orucu muhafaza etmek mümkün olur. Gerektiğinde detaylı temizlik ve ilaç kullanımı iftar sonrasına bırakılabilir. Böylelikle orucun bütünlüğü korunur ve ağız sağlığı ihmal edilmemiş olur.Diş tedavisi görenler oruçlu olduğu sırada ağızdan ilaç kullanmak zorunda kalırsa, oruç bozulmuş sayılır. İslam hukukunda, besleyici olsun veya olmasın ağız yoluyla alınan her türlü ilacın orucu ihlal ettiği kabul edilir. Bu durum gerçekleşirse, kazâ orucu tutma yükümlülüğü doğar. Tedavi acil ve ertelenemez nitelikteyse, sağlık öncelik kazanır. Yine de hekimin reçete ettiği ilaçların iftar ile sahur arasına planlanması en uygun çözümdür. Diş tedavisi sonrası ağrıyı kontrol altına almak veya enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanımı gerekli olabilir. Bu ilaçlar oruç saatleri dışında alınırsa ibadet bütünlüğü korunur. Eğer sağlık durumu ağızdan ilaç alımını gerektiriyorsa, bu konuda uzman diş hekimi ve Diyanet kaynaklarıyla istişare yapılmalıdır. Gerekirse orucun ertelenmesi veya bozulduktan sonra kazâ edilmesi gibi yöntemler değerlendirilir.