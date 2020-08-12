Disney stüdyolarına yıldırım düştü

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Disney'e ait Hollywood stüdyolarına yıldırım düştü. Yıldız Savaşları turları yıldırım düşmesi nedeniyle iptal edildi.

DHA 12.08.2020 - 13:14

Disney stüdyolarına yıldırım düştü - 1
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentindeki Disney stüdyolarına yıldırım düştü.
Disney stüdyolarına yıldırım düştü - 2
Stüdyolarda yapılan ve en popüler turlardan Yıldız Savaşları: Rise of the Resistance geçici olarak iptal edildi.
Disney stüdyolarına yıldırım düştü - 3
Disney’den söz konusu iptale ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Disney stüdyolarına yıldırım düştü - 4
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iptal nedeninin yıldırım düşmesi olduğu ifade edildi.
Disney stüdyolarına yıldırım düştü - 5
Yıldırım düşme anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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