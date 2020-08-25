Disney'den tekerlekli sandalye kostümü

Markaların, farklılıkları olabildiğince kapsayıcı yaklaşımı sevindirici. O markalar arasına katılan Disney, engelli bireylerin Cadılar Bayramı'nda giymeleri için ilk uyarlanabilir kostümlerini ve tekerlekli sandalye giysilerini piyasaya sürerek önemli bir adım attı.

Oyuncak Hikayesi (Toy Story), İnanılmaz Aile 2 (The Incredibles 2) ve Cinderella’dan ilhamla hazırlanan yeni kostümlerle engelliler de büyülü karakterlerden bazılarına dönüşebilecek.

Disney'in yeni kostüm tasarımlarından biri olan bu Cindrella kıyafeti görünürde farklı olmasa da eteğinin arkası tamamen açık olarak tasarlandı. Böylece tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyin oturması kolaylaştırıldı.