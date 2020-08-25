Disney'den tekerlekli sandalye kostümü

Disney, engelli bireylerin giymeleri için ilk uyarlanabilir kostümlerini ve tekerlekli sandalye giysilerini piyasaya sürdü.

25.08.2020 - 07:01

Disney'den tekerlekli sandalye kostümü - 1
Markaların, farklılıkları olabildiğince kapsayıcı yaklaşımı sevindirici. O markalar arasına katılan Disney, engelli bireylerin Cadılar Bayramı'nda giymeleri için ilk uyarlanabilir kostümlerini ve tekerlekli sandalye giysilerini piyasaya sürerek önemli bir adım attı.
Disney'den tekerlekli sandalye kostümü - 2

Oyuncak Hikayesi (Toy Story), İnanılmaz Aile 2 (The Incredibles 2) ve Cinderella’dan ilhamla hazırlanan yeni kostümlerle engelliler de büyülü karakterlerden bazılarına dönüşebilecek.

Disney'den tekerlekli sandalye kostümü - 3
Disney'in yeni kostüm tasarımlarından biri olan bu Cindrella kıyafeti görünürde farklı olmasa da eteğinin arkası tamamen açık olarak tasarlandı. Böylece tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyin oturması kolaylaştırıldı.
Disney'den tekerlekli sandalye kostümü - 4
Engelli kostümlerinin satışa çıkarılmasının ardından sosyal medyadan beğeni mesajları paylaşıldı. İşte o kostümlerden bazıları...
Disney'den tekerlekli sandalye kostümü - 5
Disney'den tekerlekli sandalye kostümü - 6
Disney'den tekerlekli sandalye kostümü - 7

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