Diyabet hastaları neden soğan yemeli?
Soğan, yemeklere, salatalara lezzet veren besinlerden biri. Yapılan bir araştırma soğanın kan şekeri ve kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etkiler sağlayarak diyabet tedavisini destekleyebileceğini ortaya koydu.
Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen tip 2 diyabet, pankreasın yetersiz insülin üretimi nedeniyle sürekli yüksek seyreden kan şekeri seviyeleriyle karakterize ediliyor. Hastalığın yönetimi genellikle ilaç, beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişikliklerini içeriyor. Ancak bilim insanları, mutfakların vazgeçilmez sebzesi olan soğanın bu süreçte ek faydalar sağlayabileceğini bildiriyor.