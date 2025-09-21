Diyabet hastaları neden soğan yemeli?

Bilim insanları, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak insanlar üzerinde yapılacak kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor. Yine de soğan, düşük maliyetli ve ulaşılması kolay bir besin olarak diyabet yönetiminde destekleyici bir rol oynayabilir.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.