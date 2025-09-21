Diyabet hastaları neden soğan yemeli?

Soğan, yemeklere, salatalara lezzet veren besinlerden biri. Yapılan bir araştırma soğanın kan şekeri ve kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etkiler sağlayarak diyabet tedavisini destekleyebileceğini ortaya koydu.

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen tip 2 diyabet, pankreasın yetersiz insülin üretimi nedeniyle sürekli yüksek seyreden kan şekeri seviyeleriyle karakterize ediliyor. Hastalığın yönetimi genellikle ilaç, beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişikliklerini içeriyor. Ancak bilim insanları, mutfakların vazgeçilmez sebzesi olan soğanın bu süreçte ek faydalar sağlayabileceğini bildiriyor.

Endokrin Derneği’nin 97. yıllık toplantısında sunulan bir çalışmaya göre, soğan özü kan şekerini yüzde 50’ye kadar düşürdü. Ayrıca toplam kolesterol seviyelerinde de belirgin azalma gözlendi. Araştırmacılar, bu bulguların soğanın günlük öğünlere dahil edilmesiyle hem kan şekeri hem de kalp sağlığının doğal yollardan desteklenebileceğini gösterdiğini belirtiyor.

KOLESTEROL VE METABOLİZMA ÜZERİNDE DE ETKİSİ VAR

Çalışmada, özellikle 400 mg/kg ve 600 mg/kg dozlarında verilen soğan özünün en güçlü sonuçları verdiği kaydedildi. Böylece soğanın hem kan şekeri hem de kolesterol üzerinde ikili fayda sağlayarak diyabetli bireylerin metabolik ve kardiyovasküler sağlığını destekleyebileceği öne sürüldü.

Besin değerleri açısından da öne çıkan soğan; düşük kalorili yapısıyla, metabolizmayı hızlandırma ve iştahı düzenleme özellikleriyle biliniyor.


Uzmanlara göre diyabet hastaları soğanı şu şekillerde öğünlerine ekleyebilir:

Çiğ olarak salata ve sandviçlerde

Çorba, sote veya yemeklerde pişirilmiş şekilde

Izgara ya da fırında garnitür olarak

Sos ve mezelerde tatlandırıcı katkı olarak


Bilim insanları, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak insanlar üzerinde yapılacak kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor. Yine de soğan, düşük maliyetli ve ulaşılması kolay bir besin olarak diyabet yönetiminde destekleyici bir rol oynayabilir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

